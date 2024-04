Zyrtarisht, Britney Spears i jep fund betejës ligjore me të atin

Britney Spears ka mbyllur zyrtarisht betejën ligjore me të atin Jamie Spears.

“Ka qenë nder dhe privilegj të mbrojmë Britney Spears. Ajo do jetë një ikonë dhe një artiste brilante që e ka shkruar emrin në historinë e muzikës”, deklaroi Mathew Rosengart, avokati i këngëtares për Page Six.

“Edhe pse konservatori u ndërpre në nëntor 2021, dëshira e saj për liri tani është me të vërtetë e plotë,” vazhdoi ai. “Siç dëshironte ajo, liria e saj tani përfshin që ajo nuk do të ketë më nevojë të marrë pjesë ose të përfshihet në gjykatë ose të ngatërrohet me procedurat ligjore për këtë çështje.”

Marrëveshja ligjore kufizuese – e krijuar në 2008 nga Jamie, tani 71 vjeç, për të kontrolluar çështjet financiare, profesionale, personale dhe mjekësore të Britney – u ndërpre në nëntor 2021 falë mbrojtjes së Rosengart dhe mbështetjes mbarëbotërore nga fansat e saj, të cilët nisën lëvizjen #FreeBritney.

“Britney Spears fitoi kur gjykata pezulloi babanë e saj dhe Britney Spears fitoi kur të drejtat e saj themelore dhe liritë civile u rivendosën,” shton Rosengart.

Pas përfundimit të konservatorit të saj, Britney ka hedhur dy këngë: “Hold Me Closer”, një duet i vitit 2022 me Elton John dhe “Mind Your Business”, një bashkëpunim me Will.i.am që fillimisht u regjistrua për albumin e saj të vitit 2013. , “Britney Jean”, por u publikua në 2023.

Në librin e saj, Britney, 42, detajoi përvojën e regjistrimit të “Hold Me Closer” si një grua e lirë. “Regjistrimi i ‘Hold Me Closer’ dhe publikimi i tij në botë ishte një përvojë fantastike,” shkroi ajo në “The Woman in Me”.