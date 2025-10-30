Zyrtare, Luciano Spalletti trajner i ri i Juventus: kontratë deri më 30 qershor 2026

Mungonte vetëm zyrtarizimi. Tani është bërë. Luciano Spalletti është trajneri i ri i Juventus. Trajneri, i lindur në vitin 1959, ka firmosur një kontratë deri në qershor të vitit 2026, me opsion rinovimi në rast kualifikimi në Champions League. Spalletti do të zëvendësojë të shkarkuarin Tudor, edhe pse teknikisht në stolin e përkohshëm ndodhej Brambilla, dhe do të debutojë të shtunën më 1 nëntor, me rastin e ndeshjes kundër Cremonese.
Juventusi ka njoftuar ardhjen e trajnerit me një komunikatë në kanalet e veta zyrtare, ku ka përmbledhur shkurtimisht karrierën e tij duke mbyllur me fjalët: “Një profil kompetence dhe eksperience që jemi të lumtur ta mirëpresim në familjen bardhezi: mirë se erdhe te Juventus dhe punë të mbarë, mister!”.
Spalletti kontrata e skema e preferuar
Pra, gjithçka është mbyllur mes Juventus dhe teknikut Spalletti, i cili niset në një aventurë të re. E para pas ndarjes traumatike me Kombëtaren, e dyta pas titullit kampion të fituar me Napolin dy vite më parë. Juventus ka firmosur një kontratë deri në qershor, me rinovim automatik në rast renditjeje ndër katër të parat. Paga e tij pritet të jetë e majme, tre milionë euro neto. Tani mbetet për t’u parë se si do të vendoset në fushë Juventusi, që me Spallettin mund të rikthehet të luajë me mbrojtje me katër lojtarë dhe me skemën 4-3-3.
Komunikata e Juventus
Lajmi qarkullonte prej kohësh, por tani ka ardhur edhe zyrtarizimi: Luciano Spalletti është trajneri i ri i Juventusit. Më poshtë komunikata e publikuar në faqen zyrtare të bardhezinjve: “Luciano Spalletti është trajneri i ri i Juventusit: tekniku toskan ka firmosur një marrëveshje deri më 30 qershor 2026. I lindur në Certaldo, në provincën e Firences, në vitin 1959, Spalletti ka nisur karrierën si trajner 30 vite më parë, pasi më parë kishte veshur si futbollist, ndër të tjera, fanellën e Spezia-s dhe Empoli. Pikërisht me klubin toskan ai filloi eksperiencën në stol, duke fituar një Kupë Italie të Serisë C dhe më pas duke u ngjitur në Serie A, ku arriti të imponohej si një nga trajnerët më novatorë të kampionatit italian.
Karriera
Kurorëzimi erdhi me Udinese në fillim të viteve 2000, me të cilën arriti për tre vite radhazi pjesëmarrjen në kompeticionet evropiane dhe në sezonin 2004/05 fitoi kualifikimin e parë historik në Ligën e Kampionëve për klubin friulan, gjë që më pas e çoi në katër sezonet pasuese te Roma, me të cilën fitoi dy Kupa Italie dhe një Superkupë Italiane.
Nga viti 2009 deri në 2014, Spalletti drejtoi Zenit Shën Petersburg, me të cilin fitoi dy kampionate, një kupë dhe një superkupë të Rusisë, përpara se të kthehej në Itali duke u ulur fillimisht në stolin e Romës dhe më pas në atë të Inter. Kampion i Italisë në përfundim të sezonit 2022/23 me Napolin, tekniku toskan më pas ishte përzgjedhësi i Kombëtares Italiane deri në qershorin e kaluar.”