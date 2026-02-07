Zyrtare, Juventus blindon Yildiz: “Historia vazhdon: së bashku për gjëra të mëdha”

Tani është zyrtare: Kenan Yildiz ka rinovuar kontratën me Juventusin deri në vitin 2030. Turku, në shoqërinë e Damien Comolli, vendosi firmën në kontratën e re pikërisht në sallën e konferencave për shtyp. “Para së gjithash dua të falënderoj John Elkann, Damien Comolli, gjithë Juventusin, trajnerin, shokët e skuadrës dhe tifozët: jam shumë i lumtur që rinovoj kontratën time dhe që mbetem në historinë e Juves. Jam i sigurt se së bashku do të bëjmë gjëra shumë të bukura. Unë e dua Juventusin: që kur kam ardhur kam mbetur i bindur se do të bënim mirë. Faleminderit shumë dhe deri në fund”.
Pas viteve të vështira, bardhezinjtë duket se më në fund kanë gjetur një projekt teknik mbi të cilin mund të ndërtojnë të ardhmen. Ardhja e Luciano Spalletti-t nuk ka sjellë vetëm garanci në afat të shkurtër, por jep shpresa sidomos për periudhën afatgjatë: në Torino, brenda dhe jashtë fushe, ekziston ndjesia se më në fund në pankinën e “Zonjës” ka ardhur një trajner me të cilin mund të ndërtohet.
Yildiz në qendër të projektit
Kthimi i Juventusit në nivelet më të larta kalon, domosdoshmërisht, nga konfirmimi i lojtarëve më të mirë. Një mbi të gjithë: Kenan Yildiz. Ylli turk në muajt e fundit ka marrë interesime dhe vlerësime nga shumë klube të mëdha europiane (nga Manchester United te Chelsea e deri te Real Madrid), të joshur edhe nga një kontratë që skadon në 2029 me 1.6 milionë në sezon: një pagë jo në përputhje me statusin e arritur këtë sezon nga ish-lojtari i Bayern Munich.
Detajet e kontratës
Te Juve janë të vetëdijshëm se besueshmëria e projektit kalon edhe nga mbajtja e talentit turk dhe, në këtë drejtim, drejtuesit kanë bërë një përpjekje të rëndësishme për të arritur marrëveshjen me lojtarin dhe rrethin e tij: marrëveshje për një kontratë katërvjeçare (deri në 2030) që këtë sezon do t’i sjellë Yildiz 6 milionë euro, ndërsa nga sezoni i ardhshëm do të shkojë në 7 milionë plus bonuse. Një pagë prej topi, më e larta në skuadër në nivel me David dhe pas vetëm Vlahovic, me të cilën Juve ka dashur t’i tregojë turkut se është një element themelor sot, por edhe në projektin e së ardhmes.