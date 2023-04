Zyrtare: Chelsea e shkarkon Potterin

Chelsea e ka shkarkuar trajnerin Graham Potter.

Kjo është konfirmuar nga klubi londinez nëpërmjet një komunikate për media.

Chelsea po kalon një sezon aspak të mirë në Premierligë.

“Chelsea FC ka njoftuar se Graham Potter është larguar nga klubi. Graham ka rënë dakord të bashkëpunojë me klubin për të lehtësuar një tranzicion të qetë. Në kohën e tij me klubin, Graham na ka çuar në çerekfinalen e Champions League, ku do të përballemi me Real Madridin. Chelsea dëshiron të falënderojë Grahamin për të gjitha përpjekjet dhe kontributin e tij dhe t’i uroj atij mirë në të ardhmen”, thuhej në komunikatë