Gjithë faji është i Evës. Që nga dita kur një gjarpër e bindi të hante mollën e ndaluar në Kopshtin e Edenit, zvarraniku i varfër ka fituar një famë shumë të keqe. Megjithatë, mushkonjat në vitin 2025 kanë vrarë më shumë se një milion njerëz, ndërsa vdekjet nga kafshimet (ose shtrëngimet) e gjarpërinjve nuk i kalojnë 100 mijë (vetëm trefishi i atyre të shkaktuara nga qentë).
Por mos ua thoni këtë zviceranëve. Ata janë më të mësuar të merren me lopët. Raca Eringer, e pranishme masivisht në Valais, që nga njohja e saj zyrtare në vitin 1884 është kthyer në një simbol kombëtar. Gjarpërinjtë, në veçanti ata me zile, preferojnë t’i shmangen. Por kjo nuk do të jetë e lehtë për kombëtaren zvicerane gjatë grumbullimit për Botërorin pranë San Diegos, në një zonë të njohur për praninë masive të “rattlesnake”, pra gjarpërinjve me zile.
PARALAJMËRIMI
Një postim i shpërndarë nga kombëtarja e Zvicrës mbi këtë çështje është bërë viral: bëhet fjalë për një hartë të qendrës së tyre stërvitore në Carmel Valley, në qarkun në veri të San Diegos, e cila përmban një paralajmërim interesant për tifozët dhe lojtarët. Zona përreth qendrës stërvitore është e ndaluar për shkak të pranisë masive të zvarranikëve.
Një imazh i publikuar në llogarinë e ekipit në Instagram, që tregon qendrën stërvitore në ambientet e San Diego Jewish Academy, ilustron zonën e portierëve, fushën e stërvitjes, dhomat e zhveshjes, palestrën dhe, me ngjyrë të kuqe, një “zonë me rrezik nga gjarpërinjtë” në përroin dhe bimësinë përreth.
3 TË VDEKUR
Në fakt, në Kaliforni po regjistrohet një rritje e ndjeshme e kafshimeve nga gjarpërinjtë me zile, me 3 viktima të raportuara deri tani në vitin 2026. Me nisjen e sezonit të ecjeve në natyrë në të gjithë shtetin, ekspertët paralajmërojnë se edhe përballjet me gjarpërinjtë me zile janë në rritje dhe këtë vit rreziku duket më i madh se zakonisht. Më shumë sesa Katari, Kanadaja dhe Bosnja, kundërshtaret e zviceranëve në grupin e Botërorit (atë ku duhet të kishim qenë edhe ne), zviceranët do të duhet të ruhen nga dhëmbët e gjarpërinjve me zile.