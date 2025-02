Zonja e Parë e SHBA’së shkëlqen me elegancë në setin më të fundit fotografik

Melania Trump po kthehet në Shtëpinë e Bardhë dhe me këtë rast ka realizuar një fotosesion si Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara. Teksa Donald Trump fillon mandatin e tij të dytë si president i SHBA-së, ish-modelja është fotografuar për numrin e ri të revistës Hello, me një zgjedhje elegante dhe strikte veshjesh.

Ajo duket se ka evoluar që kur u largua nga Shtëpia e Bardhë katër vjet më parë. Pasi kaloi disa kohë larg vëmendjes, ajo u fokusua në rolin e saj si bashkëshorte dhe nënë, kushtuar djalit të saj, Barron.

Sipas bashkëpunëtorëve të saj të ngushtë, stilistit dhe stilistit Hervé Pierre, fotografit të saj zyrtar Regine Mahaux dhe stilistit të brendshëm Tham Kannalikham, vetëbesimi i saj është rritur në mënyrë dramatike muajt e fundit. Tani, si Zonjë e Parë për herë të dytë, ajo është gati të përballet me sfida të reja.

“Ajo ka qenë gjithmonë e përfshirë në mënyrë aktive, por tani ajo ka më shumë liri për t’u shprehur”, thotë fotografi i saj, Regine Mahaux.

“Ajo është një person ndryshe nga sa ishte tetë vjet më parë dhe gjithmonë i ka qëndruar besnike vetes. Këtë herë energjia është ndryshe, pasi Presidenti është rrethuar me fytyra të reja”.

https://www.instagram.com/reel/DFnJexqIex5/?utm_source=ig_web_copy_link