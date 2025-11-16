Zjarri djeg banesën sociale në Librazhd, shmanget tragjedia

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur gjatë pasdites së sotme (16 nëntor) në një banesë sociale të Bashkisë Librazhd, ku një grua endacake e strehuar nga bashkia aty, ka vënë pa vetëdije zjarrin në ambientet e shtëpisë.
Personi, i cili vuante nga probleme të shëndetit mendor, dyshohet se ka shkaktuar zjarrin në mënyrë të pavetëdijshme.
Në momentet kur flakët nisën të përhapen me shpejtësi, Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit ndërhyri menjëherë. Dy mjete zjarrfikëse dhe nëntë efektivë u angazhuan në operacion, duke mbërritur në kohë rekord në vendngjarje. Reagimi profesional i tyre bëri të mundur neutralizimin e flakëve dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatës.
Fatmirësisht, nuk ka të lënduar, ndërsa dëmet materiale raportohen të jenë të konsiderueshme. Në vendngjarje ishin gjithashtu të pranishme forca të shumta policore, të cilat garantuan perimetrin e sigurisë dhe po vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Autoritetet theksojnë se rasti lidhet me zjarrvënie të pavetëdijshme, për shkak të gjendjes shëndetësore të personit të strehuar në banesë.