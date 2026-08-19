Zjarret në Shqipëri/ 4 vatra vijojnë të jenë aktive! Ja zonat ku situata është më problematike

Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë raportuar 25 vatra zjarri, ndërsa katër prej tyre vijojnë të jenë aktive dhe një tjetër është nën monitorim.
Vatrat aktive janë regjistruar në Dajt dhe Priskë në Tiranë, në Lufajtë Mirditës dhe në Tërbun të Pukës.
Në Dajt vijon ndërhyrja me 50 efektivë të Forcave të Armatosura, 15 zjarrfikës dhe 5 forca të Agjencisë së Mbrojtjes Civile.
Sipas të dhënave zyrtare, zjarri nuk paraqet rrezik për zonat e banuara.
Në Tërbun të Pukës operacioni po vijon me pjesëmarrjen e strukturave vendore, forcave të Forcave të Armatosura dhe vullnetarëve.
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Në terren po përdoren edhe dy helikopterë për ndërhyrjen nga ajri.
Edhe në këtë zonë, sipas autoriteteve, nuk raportohet rrezik për banesat.