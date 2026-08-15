Zjarret, ndërtimet kryesore klimatike, çfarë lajmërohet deri në vitin 2050

Zjarret në një vit po kthehen në një nga një vit klimatike me vlerat më të mëdha për Shqipërinë, të nxitur nga rritja e temperaturave, që janë të gjata dhe pakësime gjatë verës.
Sipas Planit të Përshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike 2026–2036, zjarret, së bashku me përmbytjet, që mësojnë dhe rrëshqitjen e tyre, pajisjet mbi 90% të dëmeve të regjistruara nga pikat klimatike në vend.
Gjatë dy ditëve të fundit, kafshët natyrore dhe klimatike kanë prekur 95% të bashkive shqiptare.
Rritja e temperaturave dhe ulja e ajrit të tokës do të ndodhë që të ndizet, duke zgjatur sezonin e zjarreve dhe duke rritur që flakët të përhapen në sipërfaqe më të madhe.
Parashikimet klimatike tregojnë se deri në vitin 2050, temperatura mesatare mund të rritet me 0.9–2 gradë Celsius, ndërsa reshjet verore mund të bien me 8.1–17.6%.
Zjarret dëmtojnë biodiversitetin, degradojnë dhe ekspozojnë tokën ndaj erozionit, cenojnë burimet ujore dhe kullotat, si dhe ulin aftësitë e pyjeve për të përthithur karbonin.
Dëmet transmetohen edhe në bujqësi, blegtori dhe turizëm, ndërsa komunitetet rurale humbasin burimet e ardhura nga druri, bimët mjekësore dhe produktet e tjera pyjore.
Plani parashikon se dëmet ekonomike nga ndryshimet klimatike në të gjitha mund të jenë deri në 7% të Prodhimit të Brendshëm Bruto të Shqipërisë në vitin 2050, në ndryshime të masave të përshtatura.
Për të ndërhyrë rrezikun, Plani Kombëtar të tjera synon shpërthimin e katër fidanishteve dhe ripylleve të sulmeve të pyjore të zhveshura, të tjera nga erozioni, zjarret dhe prerjet.
Parashikohet gjithashtu monitorimi i mbijetesës së fidanëve dhe llojeve të ndryshme të kushteve të reja klimatike.
Masat e komponentëve të menaxhimit të pyjeve dhe të tjerave të sigurisë, restaurimin e ekosistemeve të mbrojtura, në erozionin e tyre dhe të tjera të tjera.
Në total, Plani Kombëtar ka 13 masa prioritare për sektorin e pylltarisë. Zbatimi i tire do të shtrihet gjatë periudhës 2026–2036, ndërsa disa afatgjata parashikohet të vijojnë deri në vitin 2042./Monitor