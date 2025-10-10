Zjarr në vilën e Vinicius, qark i shkurtër e sauna në flakë: shpëton paq personeli

Momente frike rreth mesditës së së enjtes, më 9 tetor, kur në numrin e emergjencës së zjarrfikësve të Komunitetit të Madridit mbërriti një telefonatë ku njoftohej për një fillim zjarri në një nga vilat që ndodhen në zonën rezidenciale të La Moraleja, në Alcobendas, në hyrje të kryeqytetit spanjoll. Pas një kontrolli të shpejtë, adresa e ndërhyrjes u lidh me banesën në emër të Vinicius Jr, futbollistit të Real Madridit dhe të Brazilit. Në shtëpi, në momentin e incidentit – i shkaktuar nga një qark i shkurtër elektrik në bodrum, ku u shkatërrua sauna – ndodheshin vetëm disa anëtarë të personelit, të cilët u shpëtuan pa probleme të tjera.
Zjarri në vilën e Vinicius, çfarë ndodhi në saunën e bodrumit
Telefonata në numrin e emergjencës 112 mbërriti rreth orës 11:00 dhe dy njësi të Zjarrfikësve të Komunitetit të Madridit u dërguan menjëherë në vendngjarje, duke shmangur më të keqen: ata bashkuan forcat me policinë lokale, e cila kishte nisur tashmë ndërhyrjen e shuarjes së shpejtë me fikëse zjarri, duke arritur me veprimet e menjëhershme të shuajnë flakët që megjithatë shkaktuan dëme të konsiderueshme në strukturë.
Sipas rindërtimeve të para, zjarri ka qenë me shumë gjasë me origjinë elektrike dhe ka shpërthyer në saunën e shtëpisë. Dhoma, që ndodhet në bodrum, është shkatërruar plotësisht e mbuluar nga flakët. Prej andej, tymi është përhapur më pas në dhoma të tjera përmes hapësirës së shkallëve, duke mbushur më në fund dy kate të tëra të vilës, e cila është dëmtuar pjesërisht nga tymi i dendur.
Vinicius Jr i thirrur nga Brazili për dy miqësoret
Përveç dëmeve materiale, nuk pati dëmtime tek njerëzit: ndërhyrja e menjëhershme shmangu çdo problem për personelin që ndodhej në shtëpi në momentin e defektit. Vetë Vinicius Jr nuk ishte aty, pasi ishte thirrur nga kombëtarja e Brazilit, e drejtuar nga Carlo Ancelotti, dhe ndodhej në grumbullim me përfaqësuesen “carioca” për ndeshjet miqësore të ardhshme ku lojtari i Realit do të marrë pjesë: Brazili–Korea e Jugut më 10 tetor dhe Brazili–Japonia më 14 tetor.