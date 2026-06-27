Zjarr në periferi të Vlorës

Një zjarr ka përfshirë këtë të shtunë periferinë e qytetit të Vlorës, ndërsa temperaturat e larta dhe era e fortë kanë favorizuar përhapjen e flakëve, duke i afruar ato pranë zonave të banuara.
Në terren ndodhen forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit. Megjithatë, ndërhyrja është vështirësuar për shkak të terrenit të thyer, ku mjetet zjarrfikëse nuk mund të depërtojnë.
Për këtë arsye, efektivët po luftojnë flakët me mjete rrethanore, me qëllim frenimin e përhapjes së zjarrit dhe mbrojtjen e banesave që ndodhen pranë zonës së prekur.
Deri më tani nuk ka raportime për të lënduar apo për dëme në banesa, ndërsa operacioni për vënien e zjarrit nën kontroll vijon.