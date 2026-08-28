Zjarr në Labovë të Gjirokastrës, shkak u bë djegia e një automjeti

Një vatër zjarri është aktivizuar në afërsi të fshatrave Labovë e Madhe dhe Labovë e Vogël në Gjirokastër.

Flakët dyshohet se nisën pas përfshirjes nga zjarri të një automjeti që po lëvizte në këtë aks dhe më pas u përhapën në terren, të favorizuara edhe nga era.

Në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e repartit zjarrfikës, të cilët po punojnë për izolimin dhe neutralizimin e flakëve.

Sipas të dhënave paraprake, zjarri nuk paraqet aktualisht rrezik për banesat, pasi vatra ndodhet larg zonave të banuara.

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