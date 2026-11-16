Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë mbrëmjen e kësaj të hëne një stan në fshatin Shtërmen, në Njësinë Administrative Gostimë, Bashkia Cërrik.
Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë ambientet e stanit, ndërsa fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për dëme në gjënë e gjallë.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse të Cërrikut, të cilat po mbështeten nga ekipet e Elbasanit, Gramshit dhe Belshit. Ndërkohë, operacioni për shuarjen e zjarrit vijon, ndërsa zjarrfikësit po punojnë për neutralizimin e flakëve dhe vënien e situatës nën kontroll.