Zinxhiri dysh e efekti Diaz: ja armët me të cilat Milan mposhti Napolin

Milani zgjodhi momentin e duhur për të ndërprerë statistikën negative të gjashtë ndeshjeve të fundit kundër Napolit. Para ditës së djeshme, miqtë kishin fituar gjithmonë. Kështu, kuqezinjtë e Stefano Pioli hodhën poshtë tabunë në mbrëmjen më të rëndësishme. Atë që vendos tullën e parë për kualifikimin në gjysmëfinalen e Champions League. Një lojë e zhvilluar me mençuri, me përjashtim të njëzet minutave të para në të cilat Milani dukej shumë i befasuar nga vitaliteti i Napolit. Sapo i rezistuan goditjes dhe iu afruan disa herë disavantazhit, skuadra arriti të mbyllte linjat e pasimeve të kundërshtarëve. Provë e madhe e Diaz, Calabria e Maignan, vendimtar për të gjetur golin për t’u mbrojtur në Maradona. E gjitha, me lajmin e mirë të mungesës së Kim dhe Anguissa në kthim.

ZINXHIRI DYSH I PIOLI KUNDËR NAPOLIT

Rezultati është i ndryshëm në shifra krahasuar me 4-0 në kampionat në Maradona, por Pioli shfrytëzoi idetë e lindura rreth dhjetë ditë më parë, duke filluar me zinxhirin e dyfishtë të anësorëve. Mirë, Kalabria – me ndihmën e Krunic – ndaj një Kvaratskhelia që dukej pothuajse i trishtuar pasi humbi një mundësi të shkëlqyer në fillim të lojës. Theo dhe Leao në anën tjetër ishin shumë të mirë duke qenë se Di Lorenzo dhe Lozano praktikisht nuk u panë kurrë në nivel e kombinimesh e zbritjesh.

MILAN, FAKTORI DIAZ

E më pas një performancë tjetër e mrekullueshme nga Brahim Diaz. Mbetet në kujtesë veprimi që çoi në golin e Bennacer (doli i rraskapitur pas 65′ mbrojtje ndaj Lobotka), por në përgjithësi ishte i pakapshëm në çdo zonë të fushës për Napolin. Edhe pse në finale, kaloi si mesfushor i pastër sulmues, duke humbur pak mprehtësinë. Në nivel individual, është e pamundur të mos përmendet Maignan, si zakonisht i shkëlqyer.