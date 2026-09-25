Zinedine Zidane befasohet nga një gazetar: “Për mua është një ëndërr të jem këtu, a ma jepni një autograf?”

Mund të quhet “efekti Zidane”. Aura dhe karizma që Zizou shfaqte në fushë duket se kanë mbetur të pandryshuara edhe në pankinë. Emocionet e trajnerit të ri të kombëtares, që pritet të debutojë me Francën, nuk ishin të vetmet në sallën e konferencës për shtyp, pasi edhe disa nga të pranishmit iu dorëzuan magjepsjes së kampionit të madh. Mes tyre ishte një gazetar turk, i cili shfrytëzoi mundësinë e një pyetjeje për t’i kërkuar një autograf Zidane. Një situatë e pazakontë, duke qenë se zakonisht nuk pritet që profesionistët e komunikimit, sidomos gjatë pyetjeve, t’i dorëzohen dëshirës për të marrë me vete një “kujtim”.
Por kështu ndodhi me të dërguarin e TRT-së, i pranishëm për ta pyetur ish-yllin e Bordeaux, Juventus dhe Real Madrid për përballjen e ardhshme të Nations League mes Turqisë dhe Francës. Fillimisht ai u shpreh shumë i lumtur, deri në atë pikë sa mundësia për të qenë përballë Zidane i dukej pothuajse e pabesueshme, dhe më pas bëri pyetjen e tij duke përmendur një futbollist që, ashtu si Zizou, vesh fanellën e Merengues dhe ëndërron një të ardhme të ndritur, pikërisht Guler: “Për mua është një ëndërr të jem këtu përballë jush. Në të vërtetë, pyetja ime si gazetar është kjo: a mendoni se do të vijnë të tjerë Zidane? Ju keni drejtuar Real Madrid dhe Arda Guler është te Real Madrid. A mendoni se do të ketë lojtarë të tjerë si ju?”.
Një pyetje interesante, por që nuk përfundoi këtu, pasi gazetari vendosi të mposhtte emocionin dhe t’i kërkonte publikisht bashkëbiseduesit një autograf: “Dhe jam një fans i madh i juaji, kam sjellë një libër. A mund të ma firmosni?”. Natyrisht, Zidane mbeti i befasuar, por u përgjigj pozitivisht, duke e shtyrë takimin për më vonë, pas përfundimit pa probleme të konferencës për shtyp: “Do ta bëjmë më pas, pa problem”.
Duke iu rikthyer më pas pyetjes së vërtetë, trajneri që ka trashëguar detyrën e Deschamps tregoi inteligjencë dhe maturi në përgjigje, duke e zhvendosur fokusin nga vetja: “Arda Guler është padyshim një lojtar shumë i madh turk që luan te Real Madrid. Ka shumë personalitet dhe e di shumë mirë se çfarë bën në moshën e tij. Prandaj jam i lumtur për të dhe për Real Madrid, që ka një lojtar si ai. Dhe pastaj, sa u përket lojtarëve dhe nëse do të ketë të tjerë Zidane… Sot janë lojtarët e kombëtares franceze. Janë shumë të fortë. Jam i lumtur që i kam këta lojtarë, që mund ta drejtoj këtë skuadër. Ka vërtet shumë cilësi dhe shpresoj të argëtohem shumë me këtë skuadër”.
Kalojnë vitet, ndryshojnë rolet brenda futbollit, por admirimi për idhujt mbetet i pandryshuar. Dhe kështu ndodhi edhe me këtë gazetar turk, i cili falë Nations League realizoi një nga ëndrrat e tij. Mjafton të mendosh se për një moment la mënjanë punën e tij për t’iu dorëzuar emocioneve, i vetëdijshëm se ndoshta ajo do të ishte një mundësi e papërsëritshme.