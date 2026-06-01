Zhvendosje masive në kryeqytetin libanez pas kërcënimit me sulm izraelit

Rrugët dhe hyrjet në periferitë jugore përjetuan trafik të rënduar, me banorët e bllokuar për orë të tëra përpara se të niseshin drejt Bejrutit qendror, sipas një korrespondent të Anadolu-t.
Shumë banorë evakuuan shtëpitë e tyre pasi mediat izraelite raportuan se ushtria kishte ndërmend të lëshonte paralajmërime evakuimi për zonat që pritej të ishin në shënjestër të sulmeve.
Ndërkohë, Universiteti Libanez shtyu provimet në fakultetet dhe institutet e tij në Kampusin e Universitetit Rafic Hariri në Hadath të Bejrutit dhe në qytetin jugor të Sidonit deri javën e ardhshme, duke përmendur situatën aktuale të sigurisë, shkruan Anadolu.
Universiteti shtoi në një deklaratë se provimet do të vazhdojnë sipas planit në degët e tjera.
Më herët të hënën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë të kryente sulme ajrore në Bejrut, një përshkallëzim i ri i situatës pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-të që është në fuqi që nga 17 prilli.
Urdhri vjen në prag të një raundi të ri negociatash midis Bejrutit dhe Tel Avivit në Uashington nën ndërmjetësimin e SHBA-së.