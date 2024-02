Zhupa për “Zonat e mbrojtura”: Do bëjmë gjithçka ta ndalim

Deputetja Ina Zhupa në fjalën e saj pas përfundimit të seancës ka deklaruar se ligji që u miratua sot për “Zonat e Mbrojtura” është një ligj me porosi nga i cili do të përfitojnë oligarkë pranë kryeministrit Edi Rama.

Ina Zhupa:

Kjo seanca ka nisur me një protestë të shoqërisë civile, ka shprehur kundërshtimin edhe në komisionet online. Sot kaloi një ligj shkatërrim i zonave të mbrotjura, ligj klientelist i bërë për oligarkë pranë Ramës. Ligji heq mbrojtjen e këtyre zonave dhe i bën sheshe ndërtimi.

Grupi i PD ka qenë kundër dhe do bëjmë cdo përpjekje për ta ndalur që nga Presidenti e deri tek Kushtetuesja. BE ka reaguar sepse ligji është në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe konventave ku është pjesë Shqipëria.