Zhegrova po shërohet nga gripi, mund të rikthehet te Juventus këtë fundjavë

Luciano Spalletti po bën një bilanc përpara udhëtimit për në Pisa, i planifikuar për të shtunën, më 27 dhjetor në orën 20:45.
Dje, Bianconerët dolën në fushë për seancën e tyre të zakonshme stërvitore. Stërvitje e personalizuar për Conceicao, McKennie dhe Cabal, ndërsa Zhegrova po shërohet nga gripi dhe nuk duhet të ketë problem të rikuperohet për ndeshjen.
Mbetet për t’u parë nëse Conceicao dhe McKennie do të jenë të gatshëm për udhëtimin për në Pisa, por një pamje më e mirë do të dalë nesër, kur Juventusi të kthehet në stërvitje.
Spalletti ka shumë të ngjarë t’i thërrasë ata vetëm nëse janë në gjendje optimale shëndetësore, duke pasur parasysh rrezikun e humbjes së tyre për një kohë të gjatë. Situata është e ndryshme për Cabal, i cili po përballet me një tendosje muskulore dhe stafi i Juventusit dëshiron që ai të kthehet në formë 100% përpara se të kthehet në fushë.
Koopmeiners, megjithatë, është rikuperuar dhe është rikthyer pas pezullimit. Kjo i bie se nëse Conceicao nuk do të jetë në gjendje të luajë nga fillimi, atëherë shpresa është që Zhegrova të jetë për herë të parë si titullar në Serie A.