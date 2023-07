Zhang, zbulon filozofinë e tij: “Inter i ri dhe i fortë: synojmë yllin e dytë”

Pas një ndalese në shtëpinë e tij në Nanjing, Steven Zhang iu bashkua Inter në kampin stërvitor japonez në Tokio. Të martën skuadra zikaltër do të përballet me ish-interistët e PSG Skriniar dhe Achraf Hakimi në një miqësore. Presidenti i Inter pati një takim intensiv me Simone Inzaghi, Piero Ausilio dhe Giuseppe Marotta. Administratori i Deleguar madje u lidh në video-konferencë nga Milano, për të diskutuar për merkaton. Një temë e nxehtë, duke filluar nga situata e Sommer dhe sulmuesi i ri i kërkuar. Por megjithatë u zbulua pëlqimi me lëvizjet e bëra deri më tani: “Ky është ekipi im, ky është Interi im: më i ri, më i fortë, më inovativ. Le të ndjekim yllin e dytë”, janë fjalët e atribuuara Zhang nga Gazzetta dello Sport.

Në takimin e merkatos, u rishikua situata e Sommer, jo pa një farë padurimi për kohën e marrëveshjes. Por Inzaghi mori sigurinë se portieri zviceran do të bashkohet me zikaltrit menjëherë pas përfundimit të turneut japonez. Bisedimet për sulmuesin e ri janë më delicate. Pavarësisht preferencës së trajnerit të zikaltërve, Alvaro Morata është përjashtuar përfundimisht për shkak të moshës, kostove totale. Pa harruar se spanjolli nuk e ka shfaqur entuziazëm për të veshur fanellën e Inter. Një detaj që është karakteristikë e asaj që kërkojnë Marotta dhe Ausilio.

EMRAT PËR SULMIN ZIKALTËR

Ndaj në tavolinë kanë mbetur dy emra. I pari është Beto, i cili për nga karakteristikat fizike idealisht do të ishte më afër Lukaku. Ai do të kishte edhe kosto më të ulët se Balogun. E megjithatë ky i dyti është emri që i pëlqen më shumë Steven Zhang. Presidenti po shikon përpara dhe shpenzimet prej 40 milionë euro, plus komisionet, mund të paguhen në të ardhmen. Përveç nëse, shkruan Gazzetta, shfaqet një emër i tretë i një lojtari që ndoshta nuk është në merkato.