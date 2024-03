Zgjidhen kryetarët e 10 degëve të PD-së, publikohet lista e drejtuesve të rinj

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale ditën e sotmë ka publikuar listën e fituesve të kryetarë të 10 degëve të demokratëve në vend. Në njoftim bëhët me dije se procesi është hapur në orën 08:00 dhe u mbyll në pjesën më të madhe të degëve në orën 18:00.

Njoftimi i plotë:

Bazuar në Vendimin Nr. 3, datë 26 shkurt 2024 të Kryesisë së PDSH dhe në Vendimin Nr. 4, datë 28 shkurt 2024, të Komisionit për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, në datat 23 dhe 24 mars 2024 u zhvilluan zgjedhjet për Kryetar në 10 degë të PDSH.

Procesi u hap në orën 8.00 dhe u mbyll në pjesën më të madhe të degëve në orën 18.00. Pas numurimit të fletëve të votimit, sipas procesverbaleve zyrtare të mbërritura pranë KOKOEs nga Komisionet e Votimit dhe Numurimit, fitues në garën për Kryetar sipas degëve, u shpallën si më poshtë vijon:

1.PD dega Mallakastër, z. Resmi Bilbil Shanaj me 82% të votave

2.PD dega Devoll, z. Elvis Jani Hajdërlli me 74% të votave

3.PD dega Polican, z. Behar Veli Xhaferaj me 63% të votave

4.PD dega PEqin, z. Mustafa Zylyf Pashja me 88% të votave

5.PD dega Shijak, z. Denis Lutfi Duka me 53% të votave

6.PD dega Bulqizë, z. Shaqir Mislaf Manjani me 78% të votave

7.PD dega Tropoje, z. Bardhyl Sahit Hoxhaj me 71% të votave

8.PD dega Kukës, z. Rrahman Shefqet Dema me 58% të votave

9.PD dega Kucovë, z. Nevjan Pasho, me 94% të votave

10.PD dega Mirditë, z. Aleksandër Lala, me 85% të votave

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale falenderon të gjithë anëtarët që u bënë pjesë aktive e procesit të votimit për zgjedhjen me parimin një anëtar një votë të Kryetarëve të degëve të tyre.