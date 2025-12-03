Zgjidhen anëtarët e përhershëm dhe zëvendësues të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

Janë zgjedhur këtë të mërkurë emrat e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2026.
Anëtarët e KED nga Gjykata Kushtetuese u zgjodhën Fiona Papajorgji, Marjana Semini, Gent Ibrahimi anëtar zëvendësues nga Kushtetuesja
Anëtarët e KED nga Gjykata e Lartë u zgjodhën Ilir Panda, kryetar dhe anëtar, Valbon Çekrezi, anëtar zëvendësues në KED nga Gjykata e Lartë.
Anëtar i KED, nga Prokuroria e Përgjithshme u zgjodhën Alfred Progonati. Anila Leka, anëtar zëvendësues
Anëtarë të KED nga Gjykatat e Apelit, Ornela Naqellari, Ilirjana Olldashi. Selvie Gjoçaj, anëtar zëvendësues
Anëtarë të KED nga Prokuroria e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Altin Binaj, Afërdita Ndoji. Arben Qosja, anëtar zëvendësues
Anëtarë të KED nga Gjykatat Administrative, Klodiana Veizi. Bezart Kackini, anëtar zëvendësue