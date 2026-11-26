Ka kaluar mjaft kohë që nga zgjerimi i fundit i BE: Kroacia ishte vendi i fundit që iu bashkua bllokut në vitin 2013.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, një zgjerim tjetër mund të ndodhë së shpejti: Mali i Zi, me një popullsi prej vetëm 620.000 banorësh, mund të përfundojë negociatat e anëtarësimit në muajt në vijim dhe t’i bashkohet Bashkimit Evropian në fillim të vitit 2028.
Por sapo Komisionerja e BE për Zgjerimin, Marta Kos, e bëri këtë njoftim në tetor, u bë e qartë se Kroacia mund të vendoste veto për anëtarësimin e Malit të Zi, nëse ky i fundit nuk do të përmbushte një sërë kërkesash kroate.
Politikanët e BE dhe eurodeputetët u tronditën
Kjo nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë: në vitet e fundit, të drejtat e vetos që mbajnë shtetet anëtare mbi shumë çështje të BE janë përdorur gjithnjë e më shumë nga vende të caktuara si një mjet shantazhi dhe një armë politike, duke paralizuar kështu BE.
DW shqyrton disa nga rastet më të rëndësishme, sfondin e tyre dhe — në disa raste — pasojat e tyre serioze politike.
Mali i Zi: Tetë kërkesat e Kroacisë
Mali i Zi është vend kandidat i BE në fazën më të avancuar të procesit të anëtarësimit, me një datë të planifikuar anëtarësimi në vitin 2028. Ai tashmë ka mbyllur provizorisht disa nga 33 kapitujt e negociatave të BE.
Megjithatë, që nga 23 nëntori, Kroacia po bllokon mbylljen e tre kapitujve që tashmë janë negociuar.
Zagrebi kërkon, ndër të tjera, kompensim për ish-të burgosurit e mbajtur në kampet malazeze gjatë luftërave jugosllave të viteve 1990, sqarimin e fatit të kroatëve që kanë qenë të zhdukur që atëherë, dhe ndjekje më rigoroze penale të krimeve të luftës.
Ekzistojnë gjithashtu mosmarrëveshje mbi demarkacionin e saktë të kufirit detar midis dy vendeve. Për më tepër, Kroacia po kërkon pagesën e rreth 2.4 miliardë eurove (afërsisht 2.6 miliardë dollarë) për pasuritë që i përkisnin Ushtrisë Popullore Jugosllave, ushtrisë së ish-Jugosllavisë, së cilës i përkisnin të dyja vendet para shpërbërjes së saj në fillim të viteve 1990.
Mali i Zi ka reaguar tashmë ndaj disa prej kërkesave të Kroacisë, përfshirë ato që lidhen me kompensimin e ish-të burgosurve. Të tjera, si ajo që lidhet me pasuritë e Ushtrisë Popullore Jugosllave, mbeten një çështje debati.
Është e qartë se lista e kërkesave të Kroacisë udhëhiqet gjithashtu nga politika e brendshme. Asnjë qeveri në Zagreb nuk mund të lejojë të duket e qetësuar për çështjet që lidhen me Luftën e Pavarësisë së Kroacisë (1991–1995).
Për më tepër, kryeministri i moderuar konservator Andrej Plenković, i cili akuzohet rregullisht në Kroaci se është tepër proevropian, mund ta përdorë këtë mosmarrëveshje për t’u paraqitur si një mbrojtës i vendosur i interesave kombëtare.
Ukraina: Politika e brendshme hungareze në emër të një pakice
Pas sulmit në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia, në qershor 2022 BE i dha Ukrainës dhe Republikës së Moldavisë statusin e vendeve kandidate përmes një procedure të përshpejtuar, si një gjest solidariteti.
Shumë vende anëtare të BE kanë rezerva lidhur me anëtarësimin e shpejtë të Ukrainës në bllok. Megjithatë, vetëm Hungaria, nën udhëheqjen e ish-kryeministrit Viktor Orbán, mori një qëndrim bllokues.
Duket se pengimi i Hungarisë kishte për qëllim sigurimin e përmirësimeve të të drejtave të pakicës hungareze në Transkarpatet, në perëndim të Ukrainës. Megjithatë, në fund të fundit, Orbáni e shfrytëzoi çështjen për qëllime të brendshme politike dhe si temë të fushatës zgjedhore, duke e paraqitur Ukrainën si një ‘shtet mafioz’.
Në një përpjekje për të përfituar nga ndjenja e përhapur anti-ukrainase në Hungari, kryeministri i ri i vendit, Peter Magyar, gjithashtu ka adoptuar një qëndrim të ashpër ndaj Ukrainës.
Megjithatë, qeveria e Magyar-it hoqi disa bllokime të përkohshme për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave, veçanërisht pasi Parlamenti ukrainas miratoi një ligj në fillim të tetorit që forconte të drejtat arsimore të pakicave kombëtare.
Maqedonia e Veriut: ngërçi i pafund
Asnjë vend kandidat i BE nuk ka vuajtur aq shumë apo për kaq gjatë nga politika e vetos sa Maqedonia e Veriut: atij iu dha statusi i vendit kandidat të BE në vitin 2005, por nuk nisi negociatat e anëtarësimit deri në korrik 2022.
Greqia bllokoi nisjen e negociatave për 13 vjet, sepse kundërshtonte emrin ‘Republika e Maqedonisë’ – siç njihej më parë vendi – dhe akuzoi fqinjën e saj për pretendime të të drejtave territoriale mbi rajonin e Maqedonisë në veri të Greqisë.
Mosmarrëveshja u zgjidh në vitin 2018 përmes një kompromisi, me të cilin vendi ndryshoi emrin e tij në Republikën e Maqedonisë së Veriut vitin pasues.
Por sapo rruga drejt negociatave të anëtarësimit dukej e qartë, Bullgaria bllokoi nisjen e bisedimeve në nëntor 2020.
Bullgaria e konsideron gjuhën maqedonase si një dialekt të bullgarishtes dhe mohon ekzistencën e një kombi maqedonas të veçantë.
Edhe këtu, politika e brendshme bullgare është në fund të fundit një faktor vendimtar.
Ish-presidenti bullgar dhe kryeministri aktual, Rumen Radev, për shembull, ushqeu përshkallëzimin me Maqedoninë e Veriut për të forcuar profilin e tij politik.
Serbia: Kroacia nuk është vendi i vetëm që pengon përparimin
Edhe pse Serbia po negocion anëtarësimin e saj në BE që nga viti 2014, është bërë pak përparim.
Në korrik, ndërsa vendi udhëhiqej ende nga presidenti Aleksandar Vučić, jo më pak se tetë shtete anëtare të BE – përfshirë Kroacinë – u kundërshtuan hapjen e kapitujve të rinj të negociatave me Serbinë.
Ndërsa rezervat kryesore lidhen me mangësitë demokratike, dobësitë në sundimin e ligjit dhe korrupsionin në Serbi, Kroacia gjithashtu ka mosmarrëveshjet e veta me fqinjën e saj lindore.
Këto lidhen me luftën e viteve 1991–1995, përfshirë personat e zhdukur, krimet e luftës, të drejtat e pakicave dhe interpretimet e ndryshme të historisë. Marrëdhëniet janë gjithashtu të tensionuara nga retorika nacionaliste në të dyja anët.
Është e pamundur të dihet nëse fitorja zgjedhore e Listës së Studentëve në Beograd në fund të tetorit, pas gati dy vjet protestash kundër qeverisë dhe kundër korrupsionit, do ta ndryshojë këtë situatë.
Shqipëria: Greqia kërcënon se do të përdorë të drejtat e minoriteteve si kartë negociuese
Në korrik 2022, BE nisi negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë, e cila është vend kandidat i BE që nga viti 2014. Shqipëria mund të bëhet anëtarja e re e bllokut pas Malit të Zi. Megjithatë, Greqia ka kërcënuar përsëri (më së fundi në qershor) se do të bllokojë procesin e anëtarësimit nëse të drejtat e pakicës greke nuk mbrohen në mënyrë adekuate, veçanërisht ato që lidhen me të drejtat e pronësisë.
Fundi i sistemit të vetos?
Duke pasur parasysh të gjitha këto, Brukseli prej kohësh po debaton për një reformë të procesit të anëtarësimit dhe të sistemit të vetos të BE.
Në fillim të tetorit, Komisioni Evropian propozoi që vendimet për të hapur negociatat me vendet kandidate të merren me shumicë të kualifikuar dhe jo me konsensus të plotë. Po ashtu, u propozua që anëtarët e rinj të BE të detyrohen të heqin dorë plotësisht nga e drejta e tyre e vetos mbi vendimet në fusha të caktuara politike për një periudhë të përcaktuar.
Problemi me këto reforma të propozuara është se ato vetë duhet të miratohen me konsensus të plotë. Me fjalë të tjera, çdo shtet anëtar mund të vendosë veton për reformën. /DW