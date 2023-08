Zgjedhjet në Kukës/ Berisha: Do të mbrojmë votën e lirë

Ish-kryeministri Sali Berisha në një konferencë për mediat, foli për zgjedhjet në Bashkinë e Kukësit, të cilat do të mbahen më 24 shtator.

Berisha u shpreh se PD do të bëjë gjithçka për të mbrojtur votën e lirë dhe të bindë sa më shumë qytetarë të marrin pjesë në zgjedhje. Më tej, ish-kryeministri u shpreh se nuk do të tërhqiet nga beteja politike.

“Është e vërtetë se janë bërë përpjekje dhe më parë, pse nuk arritëm në një rast, nuk do të thotë të mos e provosh sërish. Populli do ngrihet në këmbë për tu ndarë nga ky regjim. Nuk tërhiqemi nga beteja dhe do bëjmë gjithçka për një betejë të fuqishme. Ne do të marrim pjesë në zgjedhje, e do mbrojmë votën me procedurat që kemi deklaruar. Nuk e mbrojmë me armë”, u shpreh Berisha.