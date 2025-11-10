Zgjedhjet në Kosovë pa “fitues”, Përparim Rama rimerr Prishtinën

Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë ka sjellë një garë të ashpër në disa prej komunave më të mëdha të vendit, me disa përmbysje surprizë dhe diferenca minimale që e mbajnë tensionin të lartë deri në fund të numërimit.
Sipas të dhënave më të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në disa komuna numërimi është përmbyllur në 100% të vendvotimeve, ndërsa në të tjera procesi është praktikisht drejt fundit.
Rezultatet tregojnë një balancë të fortë politike dhe ndarje pothuaj të barabartë të kontrollit lokal midis tre partive kryesore.
LVV ka marrë 7 komuna, LDK 7 komuna, PDK 6 komuna, AAK gjithashtu ka surprizuar duke konfirmuar plot 5 komuna.
Prishtina mbetet në duart e LDK-së, por Vetëvendosje ka fituar terren në disa prej komunave ku më parë kishte mungesë ndikimi, ndërsa PDK ka mbajtur bastionet tradicionale në jug të vendit.
Prishtinë – Përparim Rama e mban kryeqytetin
Në kryeqytet, ku janë numëruar 98.88% e vendvotimeve, Përparim Rama i LDK-së kryeson me 51.54% (46,333 vota) ndaj Hajrulla Çekut të Vetëvendosjes, me 48.46% (43,572 vota).
Diferenca prej rreth 2,700 votash i jep Ramës një fitore të qartë, ndonëse gara ishte nga më të ngushtat e zgjedhjeve.
Pas një fushate të përqendruar te infrastruktura dhe shërbimet publike, Rama siguron mandatin e dytë, duke ruajtur kryeqytetin për LDK-në.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Prishtina ka qenë gjithmonë simbol i balancës politike në Kosovë. Një humbje e LDK-së këtu do të kishte peshë politike të madhe, ndërsa për Vetëvendosjen, suksesi do të ishte një sinjal i konsolidimit të pushtetit në qendër.
Mitrovicë e Jugut – Përmbysje e madhe për Vetëvendosjen
Në Mitrovicën e Jugut, pas numërimit të 98.10% të vendvotimeve, Faton Peci i Vetëvendosjes prin me 53.53% (17,542 vota) ndaj Arian Tahirit të PDK-së, që ka 46.47% (15,228 vota).
Ky rezultat përfaqëson një fitore të rëndësishme për LVV-në në një komunë ku PDK kishte mbështetje tradicionale.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Mitrovica është një zonë simbolike dhe politike me peshë të madhe. Fitorja e Vetëvendosjes këtu do të shënonte një zhvendosje të ndjeshme të elektoratit në veri të vendit.
Kaçanik – PDK e ruan bastionin
Në Kaçanik, ku numërimi është përfunduar 100%, Sabedin Vishi (PDK) ka fituar me 51.86% (7,548 vota) ndaj Jeton Rakës (Vetëvendosje) me 48.14% (7,006 vota).
Një garë e fortë, me diferencë prej vetëm 542 votash.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Kaçaniku ka qenë tradicionalisht i djathtë, por përpjekja e Vetëvendosjes për ta përmbysur e ktheu garën në një duel të ngushtë që teston fuqinë e rrjeteve lokale të PDK-së.
Obiliq – Diferencë minimale, fitorja shkon për Vetëvendosjen
Në Obiliq, me 100% të vendvotimeve të numëruara, Halil Thaçi (Vetëvendosje) ka dalë fitues me 51.09% (6,441 vota) ndaj Xhafer Gashit (LDK) me 48.91% (6,167 vota).
Vetëm 274 vota ndajnë dy kandidatët, në njërën prej garave më të ngushta të zgjedhjeve.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Obiliqi është një komunë me peshë ekonomike për shkak të komplekseve energjetike. Kontrolli mbi këtë komunë ka rëndësi strategjike për çdo forcë politike.
Viti – LDK fiton me një avantazh minimal
Në Viti, numërimi është 100% i përfunduar. Sokol Haliti (LDK) ka marrë 50.60% (8,352 vota) kundrejt Arsim Ademit (Vetëvendosje) me 49.40% (8,155 vota).
Një diferencë e papërfillshme prej 197 votash vendosi rezultatin.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Haliti është ndër kryetarët më të vjetër komunalë të LDK-së. Një humbje këtu do të kishte simbolikë të madhe për partinë, ndërsa ruajtja e komunës konfirmon stabilitetin e bazës lokale.
Junik – Fitore e qartë për LDK-në
Në Junik, ku numërimi është 100% i mbyllur, Ruzhdi Shehu (LDK) ka fituar me 55.92% (1,426 vota) ndaj Agron Kuçit (AAK) me 44.08% (1,124 vota).
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Edhe pse komunë e vogël, Juniku ka qenë gjithmonë terren konkurrues mes AAK-së dhe LDK-së. Rezultati i qartë tregon konsolidim të plotë të LDK-së në perëndim të vendit.
Fushë Kosovë – Vetëvendosje e përmbys LDK-në
Në Fushë Kosovë, me 100% të vendvotimeve të numëruara, Valon Prebreza (Vetëvendosje) ka siguruar 54.99% (10,583 vota) ndaj Besnik Osmanit (LDK) me 45.01% (8,664 vota).
Një fitore e pastër për LVV-në në një komunë urbane afër kryeqytetit.
Pse ishte garë për t’u ndjekur:
Fushë Kosova ka qenë komunë e luhatshme ndër vite dhe rezultati për LVV-në këtu shihet si zgjerim i ndikimit në zonën metropolitane të Prishtinës.
Bilanci përfundimtar
-
LDK ruan Prishtinën, Vitinë dhe Junikun.
-
Vetëvendosje fiton në Mitrovicën e Jugut, Obiliq dhe Fushë Kosovë.
-
PDK konfirmon fitoren në Kaçanik.
Rezultatet përfundimtare pritet të konfirmohen nga KQZ gjatë ditës së nesërme.