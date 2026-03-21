Zgjedhjet lokale, Rama vendos kusht për kryebashkiakët që duan të rikandidojnë

Nga Asambleja e Partisë Socialiste, Edi Rama ka treguar kriterin që do të ndiqet për ata që do të rikandidojnë në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm.
Ai tha se kusht për secilin kandidat që kërkon një tjetër mandat, do të jenë kontratat e lidhura për paketën e maleve dhe ndërmarrjet e përbashkëta.
“Nuk do të ketë asnjë kandidat për t’u rikandiduar si kryetar bashkie pa 10 kontrata të firmosura në kuadër të paketës së maleve dhe pa 3 ndërmarrje të përbashkëta të miratuara.
Është e pamundur që kjo gjë të thuhet dhe stërthuhet dhe ndërkohë reforma territoriale i vendosi bashkive në qendër gjithë atë territor rural në dispozicion dhe ai territor shikohet vetëm për punët komunale.
Ky është një kusht që të gjithë duhet ta mbajnë parasysh nëse duan të rikandidojnë përsëri”,- tha Rama.