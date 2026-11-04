Zgjedhjet e mesmandatit, çfarë domethënie kanë këto rezultate për marrëdhëniet SHBA-Rusi

Rezultatet e zgjedhjeve të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara mund të kenë pasoja edhe për marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Moskës, veçanërisht nëse demokratët marrin kontrollin e Kongresit amerikan.
Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitry Peskov, deklaroi të hënën se Moska nuk pret ndryshime të menjëhershme në politikën e jashtme amerikane, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve.
“Presidenti Trump do të mbetet president deri në fund të mandatit të tij dhe do të zbatojë politikën e tij të jashtme”, u shpreh Peskov.
Deklarata sugjeron se Kremlini pret vazhdimësinë e politikës së administratës Trump, pavarësisht ndryshimeve të mundshme në balancat politike në Kongres.
Sipas analizës, politika e jashtme e Trump ka sjellë disa zhvillime që janë konsideruar në favor të interesave ruse. Mes tyre përmenden pezullimi i disa sanksioneve kundër Rusisë, vendimi për blerjen e naftës ruse dhe qëndrimi më kritik i presidentit amerikan ndaj homologut ukrainas Volodymyr Zelensky, krahasuar me deklaratat e tij për Vladimir Putinin.
Megjithatë, Moska nuk ka arritur ende të sigurojë një marrëveshje për përfundimin e luftës në Ukrainë sipas kushteve që kërkon.
Ndërkohë, gazeta ruse Nezavisimaya Gazeta paralajmëroi se humbja e kontrollit të Kongresit nga republikanët mund ta vendosë Trumpin përballë hetimeve të shumta të nisura nga demokratët.
Sipas gazetës, një situatë e tillë mund t’ia vështirësojë presidentit amerikan zbatimin e politikave të tij, përfshirë edhe ato që lidhen me Rusinë.
Kështu, ndryshimi i shumicës në Kongres mund të ndikojë në hapësirën politike të Trump për të ndjekur agjendën e tij të jashtme, ndërsa Kremlini duket se po pret të shohë se si do të zhvillohet situata në Uashington.