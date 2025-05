Zgjedhjet e 11 majit, mbërrijnë vëzhguesit e parë të OSBE-ODIHR në Vlorë

Në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kanë mbërritur në Shqipëri vëzhguesit e parë ndërkombëtarë të misionit të OSBE-ODIHR. Një pjesë e ekipit u pa sot pranë një prej Komisioneve Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve (KZAZ), konkretisht pranë shkollës “Ali Demi” në qytetin e Vlorës.

Misioni i OSBE-ODIHR ka paralajmëruar se do të ndjekë nga afër zhvillimet gjatë ditës së votimit, si dhe fazën e numërimit e shpalljes së rezultateve.

Misioni vjen pas ftesës së autoriteteve vendase dhe do të përbehet nga një ekip ekspertësh me eksperiencë prej 12 vitesh. Do të jenë 26 vëzhgues afatgjatë dhe do kërkohet 300 vëzhgues afatshkurtër afër ditës së zgjedhjeve.

Objektivi i misionit të vëzhgimet të zgjedhjeve është të vlerësojë mënyrën sesi do kryen këto zgjedhje, nëse do të jenë në përputhje me angazhimet që ka marrë Shqipëria lidhur me OSBE si dhe me detyrimet dhe standarde të tjera ndërkombëtare që rregullojnë zgjedhje demokratike.