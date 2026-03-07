Zendaya ndez spekulimet për martesë me Tom Holland

Zendaya u shfaq me atë që dukej si një unazë martese prej ari në një set të ri fotografik, duke nxitur spekulime se ajo dhe Tom Holland mund të jenë martuar tashmë në fshehtësi.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Në një set fotografik të publikuar të enjten nga A24 për filmin e ri The Drama, ku ajo luan përkrah Robert Pattinson, aktorja u shfaq me një unazë të thjeshtë ari, të vendosur poshtë unazës së saj të fejesës.
Ky detaj i ri ka shtuar dyshimet për martesën e tyre, sidomos pasi stilisti i saj i njohur, Law Roach, deklaroi së fundmi se Zendaya dhe Holland janë martuar tashmë në fshehtësi.
“Dasma ka ndodhur tashmë,” tha Roach gjatë një interviste për Access Hollywood në tapetin e kuq të Screen Actors Guild Awards 2026, duke shtuar me shaka: “E keni humbur.”
Megjithatë, përfaqësuesit e Zendaya-s dhe Holland-it nuk kanë komentuar ende për këto spekulime.
Muajin e kaluar, Zendaya u fotografua në Beverly Hills duke mbajtur një unazë të thjeshtë ari në gishtin e majtë, gjë që bëri fansat të dyshonin se çifti mund të jetë martuar.
Në mes të gjithë kësaj buje, edhe nëna e aktores, Claire Stoermer, reagoi në mënyrë misterioze. Ajo ripostoi në Instagram një video nga intervista e Roach dhe shkroi vetëm: “The laugh”, duke lënë të kuptohet se stilisti mund të ketë bërë shaka.