Zendaya ndez spekulimet për martesë me Tom Holland

Zendaya duket se ka konfirmuar në mënyrë të tërthortë se ajo dhe partneri i saj, aktori britanik Tom Holland mund të jenë tashmë të martuar.
Momentet që ndezën spekulimet ndodhën gjatë ceremonisë ESSENCE Black Women in Hollywood Awards, të mbajtur të enjten në Hollywood.
Aktorja d serialit Euphoria, 29 vjeç, ishte e pranishme në event kur moderatorja Marsai Martin e vuri në siklet në mënyrë miqësore para publikut.
Aktorja e serialit Black-ish bëri shaka në skenë duke thënë se Zendaya është shumë diskrete për jetën e saj personale dhe i kërkoi të jepte “një shenjë të vogël” nëse duhet t’i dërgonte një dhuratë martese – duke iu referuar thashethemeve se ajo dhe Holland janë martuar në fshehtësi.
Në përgjigje, Zendaya reagoi me humor duke vendosur duart pranë fytyrës dhe duke treguar atë që dukej si një unazë e artë martese. Publiku shpërtheu në duartrokitje dhe brohoritje, ndërsa aktorja qeshi me situatën.
Martin vazhdoi shakatë duke thënë se do t’i dhuronte Zendaya-s peshqirë me monogramin “T dhe Z përgjithmonë” si dhuratë martese.
Sipas burimeve të cituara nga revista People, gjatë eventit Zendaya është dëgjuar edhe duke pranuar urimet nga të ftuar të tjerë, gjë që ka shtuar edhe më shumë dyshimet për një martesë të mundshme.
Spekulimet për martesën e çiftit janë përhapur prej kohësh. Raportohet se Zendaya dhe Holland u fejuan gjatë festave të fundvitit 2024.
Madje, stilisti i saj i vjetër Law Roach deklaroi më herët këtë muaj në tapetin e kuq të Screen Actors Guild Awards se dasma kishte ndodhur tashmë.
“Dasma ka ndodhur tashmë. Ju e keni humbur,” u shpreh ai gjatë një interviste.
Thashethemet u shtuan edhe më shumë muajin e kaluar kur Zendaya u pa duke mbajtur një unazë të thjeshtë të artë në gishtin e majtë, në vend të unazës së saj të fejesës me diamant 5 karatësh.
Aktorja është shfaqur vazhdimisht me të njëjtën unazë edhe në dalje publike të tjera, përfshirë një sfilatë të Louis Vuitton gjatë Javës së Modës në Paris.