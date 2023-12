Zelenskyy viziton sot Kongresin amerikan, fondet për luftën ndaj Rusisë janë të ngrira

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy do të arrijë në Capitoll Hill të Washingtonit në SHBA ku gjindet në situatë më të vështirë krahasur me vizitën e fundit që e kishte bërë në këtë institucion vitin e kaluar teksa lufta në vendin e tij po hyn në vitin e tretë dhe fondet e SHBA’së nuk janë më të sigurta..

Vizita e Zelenskyyt të martën vjen në një moment kur presidenti Biden ka kërkuar një pako prej rreth 110 miliard dollarësh për Ukrainën dhe Izraelin gjë për të cilën momentalisht nuk e përkrah Kongresi amerikan. Republikanët janë shprehur se fondet duhet të shkojnë në krizën e kufirit SHBA-Meksikë.

Senatori amerikan Chris Coons ka thënë se mos votimi i kësaj pako do të dërgonte mesazh të gabuar në botë dhe ndaj popullit ukrainas, raporton The Associated Press.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se vizita e Zelenskyyt në Washington vjen në moment të duhur teksa Biden po bën presion tek ligjvënësit që të aprovojnë pakon e tij para përfundimit të vitit.