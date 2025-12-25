Zelensky për Krishtlindje: Jo të gjithë festojnë në shtëpi sonte

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, iu drejtua kombit me një mesazh në prag të Krishtlindjeve, duke theksuar se, pavarësisht vuajtjeve të shkaktuara nga lufta, Rusia është e paaftë të pushtojë atë që ka më shumë rëndësi për Ukrainën: unitetin dhe shpirtin e popullit ukrainas.
“Ne po festojmë Krishtlindjet në një kohë të vështirë. Fatkeqësisht, jo të gjithë jemi në shtëpi sonte. Jo të gjithë kanë ende një shtëpi. Dhe jo të gjithë janë me ne”, tha Zelensky, duke iu referuar pasojave njerëzore të luftës.
Ai theksoi se, pavarësisht bombardimeve dhe pushtimit, Rusia nuk mund të shkatërrojë “zemrën ukrainase, besimin e ndërsjellë dhe unitetin tonë”.
Në fjalimin e tij, Zelensky përdori një gjuhë të fortë simbolike, duke iu referuar asaj që e quajti një “ëndërr të përbashkët” të ukrainasve, pa e përmendur drejtpërdrejt presidentin rus Vladimir Putin. Megjithatë, ai theksoi se, përtej çdo mendimi personal, lutja e vërtetë e ukrainasve drejtohet te Zoti për një qëllim më të madh: paqen.
“Kur i drejtohemi Zotit, kërkojmë diçka më të madhe. Kërkojmë paqe për Ukrainën. Luftojmë për të. Dhe lutemi për të. Dhe e meritojmë,” u shpreh presidenti ukrainas.
Zelensky shtoi se lutjet e Krishtlindjes këtë vit janë për ushtarët në vijën e frontit që të kthehen të gjallë, për të burgosurit e luftës që të rikthehen në shtëpi, për të rënët që sakrifikuan jetën për vendin, si dhe për civilët e detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të pushtimit rus.
Kjo është Krishtlindja e tretë që Ukraina e feston më 25 dhjetor, sipas kalendarit Gregorian Perëndimor, pas vendimit të marrë dy vite më parë për t’u shkëputur nga kalendari Julian, i ndjekur ende nga disa kisha ortodokse, përfshirë atë ruse, e cila feston Krishtlindjet më 7 janar.