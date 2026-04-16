Zelensky në Holandë, pritet të takohet me kryeministrin Rob Jetten

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbërriti të enjten në Holandë për një vizitë, ku është planifikuar të takohet me kryeministrin holandez Rob Jetten.
Agjencia shtetërore e lajmeve e Ukrainës, Ukrinform, raportoi mbërritjen e Zelenskyy, ku ai po merr pjesë në ceremoninë e Çmimeve “Katër Liritë” në qytetin e Middelburgut.
Raporti shtoi se programi i Zelensky përfshin gjithashtu një takim me Jetten, i cili vizitoi Ukrainën muajin e kaluar në atë që ishte vetëm vizita e tij e dytë jashtë vendit që nga marrja e detyrës në shkurt.
Mbërritja e Zelensky vjen pas vizitave në Gjermani dhe Norvegji, si dhe në Itali të mërkurën.
Më herët këtë javë, presidenti ukrainas tha se Kievi po përgatit bazën për marrëveshje më të thella sigurie në Evropë dhe se pret të “arrijë rezultate pikërisht këtë javë”.
Pas bisedimeve në Gjermani, Kievi dhe Berlini nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për të dhënat midis ministrive të tyre të mbrojtjes, si dhe një deklaratë të përbashkët qëllimi për “mbështetjen e rimëkëmbjes dhe qëndrueshmërisë industriale” midis ministrive të tyre të ekonomisë.
Ndërkohë, Zelensky u takua me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store në Oslo të martën dhe nënshkroi një deklaratë të përbashkët mbi bashkëpunimin e zgjeruar të mbrojtjes dhe sigurisë.
Veçmas, Zelensky dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni ranë dakord që ekipet e tyre do të punojnë mbi detajet e një marrëveshjeje për dronët dhe gjithashtu po punojnë për të rritur angazhimin midis kompanive të tyre të mbrojtjes, tha ai pas një takimi në Romë të mërkurën.