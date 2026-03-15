Zelenskiy thotë se Rusia po furnizon Iranin me dronë Shahed, ‘100% fakt’

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha se Rusia po furnizon Iranin me dronë Shahed për përdorim në sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, transmeton Gazeta Metro.
Duke folur për Fareed Zakaria të CNN, Zelenskiy tha se ishte “100% fakt” që Irani kishte përdorur dronë Shahed të prodhuar në Rusi për të synuar bazat amerikane.
Droni Shahed, i zhvilluar fillimisht nga Irani si një alternativë me kosto të ulët ndaj raketave, është përdorur gjerësisht në luftën e Rusisë kundër Ukrainës që nga viti 2022.
Rusia tani prodhon versionet e veta, ndërsa sisteme të ngjashme dronësh janë miratuar edhe nga ushtri të tjera.