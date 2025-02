Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë numëron shpenzimet e kota të USAID’it: 1.5 milionë euro për Serbinë

Teksa presidenti i SHBA-së, Donald Trump planifikon të reformojë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, ka prezantuar para publikut disa nga projektet e agjencisë që administrata e re, siç tha ajo i konsideron si “delirante dhe dashakeqe”.

Si një shembull, siç thuhet në deklaratë, të “abuzimit dhe humbjes së parave”, Leavitt përmendi një milion e gjysmë dollarë për programet që promovojnë diversitetin, barazinë dhe përfshirjen (DEI) në vendet e punës në Serbi.

Ajo nuk ka specifikuar saktësisht se cilat programe janë përfshirë në Serbi, ndërsa ka treguar se sa para janë ndarë për programe specifike në vende të tjera raporton Reporteri.

“Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka qenë e papërgjegjshme ndaj taksapaguesve për dekada duke ofruar shuma të mëdha parash për projektet e pakuptimta dhe, në shumë raste, me qëllim të keq të burokratëve, pothuajse pa asnjë mbikëqyrje”, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë./express

.@PressSec lays out the INSANE priorities of USAID over the years:

"$1.5M to advance DEI in Serbia's workplaces… $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap…" pic.twitter.com/tYuegqsrUD

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2025