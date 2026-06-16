Zbulohet vendi ku do të nënshkruhet marrëveshja SHBA-Iran

Një marrëveshje e përkohshme SHBA-Iran që synon t’i japë fund luftës në Lindjen e Mesme mund të nënshkruhet të premten në vendpushimin malor Buergenstock në Zvicrën qendrore, sipas një deklarate të lëshuar nga qeveria zvicerane të martën.

Ministria e Jashtme zvicerane tha në deklaratë se kishte qenë në kontakt të ngushtë me SHBA-në, Iranin, Pakistanin dhe Katarin në lidhje me nënshkrimin e mundshëm të asaj që e quajti një memorandum mirëkuptimi midis Uashingtonit dhe Teheranit.

“Në këtë fazë, nënshkrimi është planifikuar për të premten, më 19 qershor, në Buergenstock në kantonin e Nidwalden. Vendndodhja u propozua nga ndërmjetësit pakistanezë dhe katarianë, si dhe nga SHBA-të dhe Irani”, tha ministria.

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