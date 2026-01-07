Zbulohet shkaku i vdekjes së Brigitte Bardot

Ceremonia mortore e Brigitte Bardot do të zhvillohet të mërkurën në Saint-Tropez, me një shërbesë private familjare dhe një homazh publik në resortin e Rivierës Franceze, ku ajo jetoi për më shumë se gjysmë shekulli pas tërheqjes nga kinemaja në kulmin e famës së saj.
Aktorja legjendare, aktiviste për të drejtat e kafshëve dhe figurë e njohur për qëndrimet e saj politike të djathta ekstreme, ndërroi jetë më 28 dhjetor, në moshën 91-vjeçare, në shtëpinë e saj në jug të Francës.
Bashkëshorti i saj, Bernard d’Ormale, zbuloi për revistën Paris Match se Bardot humbi jetën pas një beteje me kancerin, pas dy ndërhyrjeve kirurgjikale.
“Ajo ishte e vetëdijshme deri në fund dhe e shqetësuar për fatin e kafshëve,” u shpreh ai.
Ceremonia mortore do të nisë në orën 11:00, në kishën katolike Notre-Dame-de-l’Assomption, në prani të të ftuarve nga familja dhe Fondacioni Brigitte Bardot për Mbrojtjen e Kafshëve.
Autoritetet lokale kanë bërë të ditur se shërbesa do të transmetohet drejtpërdrejt në ekrane të mëdha të vendosura në portin e Saint-Tropez dhe në dy sheshe të qytetit, në mënyrë që banorët dhe admiruesit të mund të ndjekin ceremoninë.
Pas shërbesës fetare, Bardot do të varroset në privatësi të plotë në një varrezë me pamje nga Deti Mesdhe, sipas njoftimit të bashkisë së Saint-Tropez.
Saint-Tropez ishte për dekada streha e saj, larg famës që e bëri një nga gratë më të fotografuara në botë dhe simbol të sensualitetit dhe çlirimit kulturor të Francës në vitet ’60.
Një homazh publik do të mbahet në një zonë të afërt, për admiruesit e ikonës franceze që la gjurmë të thella në historinë kulturore të vendit.
“Brigitte Bardot do të mbetet përjetësisht e lidhur me Saint-Tropez, ku ishte ambasadorja më e ndritshme e qytetit,” deklaroi bashkia javën e kaluar. “Me praninë dhe aurën e saj, ajo shënoi historinë e këtij vendi.”
Bardot u vendos prej dekadash në vilën e saj buzë detit, La Madrague, dhe u tërhoq nga kinemaja në vitin 1973, në moshën 39-vjeçare, pas një karriere ndërkombëtare me mbi dy dhjetëra filma.
Më vonë, ajo u përkushtua plotësisht aktivizmit për të drejtat e kafshëve, duke themeluar dhe drejtuar një fondacion të posaçëm për mbrojtjen e tyre.