Zbulohet shkaku i ndarjes nga jeta të Tina Turner

Së fundmi është zbuluar shkaku i ndarjes nga jeta të Tina Turner.

Përfaqësuesi i saj ka treguar për Page Six se ajo ndërroi jetë nga shkaqe natyrore. Ai më parë zbuloi se artistja kishte luftuar me një “sëmundje të gjatë”, por nuk bëri të ditur detaje të mëtejshme. “Me pikëllim të madh njoftojmë ndarjen nga jeta të Tina Turner”, tha zëdhënësi në një deklaratë në Instagram.

“Me muzikën dhe pasionin e saj të pakufishëm për jetën, ajo magjepsi miliona fansa në mbarë botën dhe frymëzoi yjet e së nesërmes. Sot i themi lamtumirë një shoqeje të dashur që na lë të gjithëve veprën e saj më të madhe: muzikën e saj. Gjithë dashuria jonë shkon për familjen e saj. Tina, do të na mungosh shumë.”

Tina – e cila u fut në Rock ‘n’ Roll Hall of Fame si artiste solo në vitin 2021, shiti më shumë se 100 milionë disqe në mbarë botën gjatë gjithë karrierës së saj, me këngë duke përfshirë hitin “The Best” dhe këngën e saj “What’s Love Got to Do With It.” Ajo ishte nr. 1 në tabelën Billboard Hot 100 për këngën, e cila nisi ringjalljen e karrierës së saj të viteve 1980.

Turner ishte 44 vjeç në atë kohë, duke e bërë atë artisten më të vjetër femër solo që kryesonte listën e Hot 100.Këngëtarja dhe aktorja kishte gjithsej 12 çmime Grammy, duke përfshirë tetë çmime konkurruese, tre çmime Grammy Hall of Fame dhe një çmim Grammy Lifetime Achievement.