Zbulohet kasti i sezonit të dytë të Squid Game

Squid Game ka caktuar kastin e saj të sezonit 2! Drama e Netflix zbuloi aktorët të cilët u mblodhën të lexuar këtë javë përpara prodhimit që fillon më vonë këtë vit.

Sezoni 2 i Squid Game sheh rikthimin e fituesit të Emmy-t Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun dhe Gong Yoo, të cilët u njoftuan në fillim të këtij muaji gjatë eventit global të tifozëve Tudum të Netflix në Sao Paulo, Brazil. Atyre u bashkohen Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon dhe Yang Dong-geun, të cilët të gjithë u zbuluan gjithashtu gjatë Tudum.

Ansambli do të përmbyllet nga Park Gyu-young (Sweet Home, Celebrity); këngëtarja dhe ish-anëtarja e Iz*One Jo Yuri; Kane Ae-sim; Lee David ; Lee Jin-uk ; reperi-aktori Choi Seug-hyun, emri i skenës së të cilit është T.O.P.; Roh Jae-won; dhe Won Ji-an , të cilën Netflix e konfirmoi në njoftimin e së mërkurës. Krijuesi Hwang Dong-hyuk, i cili shkroi dhe drejtoi të nëntë episodet në sezonin 1 (për të cilin ai fitoi serialin më të mirë dramatik me regji të Emmy), rikthehet për të mbikëqyrur të gjithë sezonin e dytë.

Megjithëse Squid Game nuk do të jetë gati për një tjetër betejë për një kohë të gjatë, në nëntor 2021, mes kulmit të popullaritetit të Squid Game, Hwang zbuloi për ET se ishte duke punuar për planin e sezonit 2. “Sezoni 2, jam në mes të ideve. Po, dua të them, pas këtij suksesi të madh, ne duhet të bëjmë diçka për sezonin 2,” tha Hwang në atë kohë. “Kështu besoj se do të dalë.”