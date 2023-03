Zbulohet gjendja e reperit Tekashi 6ix9ine pas sulmit

Reperi Tekashi 6ix9ine thuhet se është shtruar në spital pas një sulmi në një palestër LA Fitness në Florida të Jugut.

Ai u sulmua në banjën e palestrës nga një grup burrash dhe pësoi lëndime në fytyrë dhe mavijosje, tha avokati i tij Lance Lazzaro për Variety. Policia u thirr pas incidentit dhe Hernandez u dërgua në një spital lokal me një ambulancë. Sipas CBS Miami, një video e postuar në Twitter tregoi artistin në dyshemenë e palestrës duke u goditur me shkelma nga të paktën dy burra, me njërin gjithashtu duke e kapur atë për flokësh. Një nga burrat dëgjohet duke thënë: “Bëj një foto. Unë do të bëhem i famshëm tani. Një tjetër video tregonte reperin duke ecur nëpër palestër me një fytyrë të gjakosur.

Sulmi i supozuar vjen pas një incidenti ku Hernandez thuhet se u hodh nga një stadium bejsbolli në Miami të premten për shkak të dehjes dhe shqetësimit të tifozëve, raportoiNew York Post. Në janar 2019, Hernandez u deklarua fajtor për nëntë akuza për krime, duke përfshirë një sërë veprash me armë dhe pranoi përfshirjen e tij me Nine Trey Gangsta Bloods, shtoi Page Six. Ai u dënua me dy vjet, por u lirua nga burgu federal në prill 2020 për shkak të Covid-19.