Zbulohet fraza e bërtitur nga De Bruyne ndaj Conte, pas zëvendësimit që tërboi belgun

Milan-Napoli përfaqësoi humbjen e parë në kampionat të skuadrës së drejtuar nga Antonio Conte, i cili kur rezultati ishte negativ u detyrua të merrte një vendim, e mori pa u bërë skrupuj duke zëvendësuar në mesin e pjesës së dytë McTominay, Hojlund dhe mbi të gjitha Kevin De Bruyne, i cili nuk e priti edhe aq mirë. Për atë episod është folur shumë. Trajneri e vuri pikën, duke thënë se futbollisti është falur, me kusht që një episod i tillë të mos përsëritet më.
Pakënaqësia e De Bruyne për zëvendësimin në Milan-Napoli
Në minutën e 73’ me rezultatin 2-1 dhe me Milanin me 10 vetë, Conte vendos të ndryshojë modul, kthehet te 4-3-3 dhe e bën duke e hequr edhe De Bruyne. Belgu nuk është i kënaqur dhe e shfaq pakënaqësinë e tij. Asnjë fjalë jashtë vendi. Por KDB nuk bën asgjë për ta fshehur ose kufizuar pakënaqësinë e tij. Shprehja vihet re, thotë ndonjë fjalë, nuk arrin të deshifrohet. Përshëndetje me trajnerin nuk ka.
Fjalët e De Bruyne në momentin e daljes nga fusha në San Siro
‘Bordocam’, thellimi i DAZN që tregon prapaskenat e ndeshjeve kryesore të Serisë A, tregon fjalët e thëna nga De Bruyne në momentin e daljes, që fillimisht shan duke thënë: “Fu***** hell”, pra një ‘mallkim pak më i ngjyrosur’, pastaj shton: “We are losing man”, koncept që e përsërit dy herë, domethënë: “Po humbasim, po humbasim”. Pastaj shkon në pankinë, aty qëndron, deri në fund kur përshëndet Modric, të cilit i thotë se fanellën ia ka premtuar tashmë Leaos. Conte e kishte mbyllur tashmë çështjen, tani edhe misteri mbi fjalët e belgut është zhdukur.
Zëvendësimi i De Bruyne dhe fjalët e teknikut Conte
Gati më shumë se humbja e Napolit, bëri më shumë lajm, në shtëpinë e kampionëve të Italisë, rasti i supozuar De Bruyne. Ish-mesfushori i Manchester City nuk ia kishte përplasur derën në fytyrë Contes në mënyrë metaforike, por sigurisht nuk e kishte pritur mirë zëvendësimin. Edhe ai shpërthim i vogël ishte bërë një lajm. Fjalët e Contes pas ndeshjes kishin shtuar kripë, madje benzinë mbi zjarr: “Uroj që të ishte i mërzitur për rezultatin, përndryshe është kapur me personin e gabuar”.
Pastaj këtyre polemikave iu shtuan ato mbi diskutimet teknike, mbi sa ndikon De Bruyne te paraqitjet e McTominay. Të gjitha polemikat u spastruan nga Conte, i cili në prag të Napoli-Sporting Lisbona kishte thënë se çështja është e mbyllur: “Pakti i qartë dhe miqësia e gjatë”. Asnjë masë, por ‘vetëm’ sepse është hera e parë që ndodh një gjë e tillë, nëse përsëritet atëherë masat do të vijnë në kohë.