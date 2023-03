Zbulohet arsyeja pse Brad Pitt iu ndalua hyrja në Kinë për 17 vjet

Brad Pitt u ndalua të hynte në Kinë për gati 20 vjet për një film në të cilin luajti në vitin 1997. Komploti i filmit, i cili bazohej në një ngjarje historike në mesin e shekullit të njëzetë, bëri që qeveria kineze të ndëshkonte aktorin e famshëm.

‘Seven Years in Tibet’ u publikua në vitin 1997. Me regji të Jean-Jacques, filmi tregon historinë e Heinrich Harrer, një alpinist austriak i cili në vitin 1939 la familjen e tij për të ndërmarrë një ekspeditë në Himalaje. Kur shpërtheu Lufta e Dytë Botërore, Heinrich dhe shokët e tij u kapën robër nga trupat britanike. Vite më vonë, në 1944, ai arriti të arratisej dhe të shkonte në kryeqytetin e Rajonit Autonom të Tibetit, Lhasa, ku takoi dhe u miqësua me një të ri Dalai Lama. Të dy u bënë miq para pushtimit të Ushtrisë Çlirimtare Popullore Kineze në 1950.

“Për një audiencë janë dy orë, por për mua është një vit e gjysmë jete”, tha Pitt për Interview Magazine. “Dhe kjo veçanërisht. Duke qenë në një kulturë të ndryshme për kaq shumë kohë, nuk mund të mos largoheshe prej andej me diçka.” Filmi u ndalua në të gjithë Kinën nga zyrat e censurës së Pekinit për shkak të mënyrës negative që portretizonte vendin dhe ushtrinë. Prandaj, aktori nuk mundi të hynte në Kinë nga viti 1997 deri në vitin 2014, kur shoqëroi Angelina Jolie në Shangai për të promovuar filmin e saj ‘Maleficent’.