Zbulohen detajet e divorcit të Jessica Alba dhe Cash Warren

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga divorci i aktores Jessica Alba dhe producentit Cash Warren, përfshirë marrëveshjen për kujdestarinë e tre fëmijëve të tyre.
Sipas dokumenteve gjyqësore, ish-çifti do të ndajë kujdestarinë e përbashkët ligjore dhe fizike për vajzat Honor Marie (17) dhe Haven Garner (14), si dhe djalin Hayes (8).
Marrëveshja, e miratuar nga një gjykatës më 16 mars, parashikon gjithashtu që asnjëra palë nuk do të paguajë mbështetje financiare për fëmijët apo bashkëshortin, ndërsa të dy janë të detyruar të mos flasin negativisht për njëri-tjetrin në prani të fëmijëve.
Në aspektin financiar, pasuria e përbashkët e krijuar gjatë martesës – që nga viti 2008 deri në ndarjen në dhjetor 2024 – do të ndahet në mënyrë të barabartë. Kjo përfshin prona, vepra arti, mobilie dhe fitime nga projektet filmike dhe televizive të realizuara gjatë kësaj periudhe.
Një pjesë e marrëveshjes përfshin edhe kompaninë e Alba-s, The Honest Company, ku Warren do të përfitojë 50% të aksioneve të kufizuara.
Jessica Alba dhe Cash Warren ishin të martuar për 16 vite dhe finalizuan divorcin në shkurt 2026, pas ndarjes në fund të vitit 2024. Pas ndarjes, të dy kanë vazhduar jetën e tyre personale. Alba aktualisht është në një lidhje me aktorin Danny Ramirez.