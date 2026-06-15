Zbulohen detaje të reja: Kush ishin personat që i qonin vajzat në derën e Epstein?

Publikimi i miliona faqeve dokumentesh nga dosja e Jeffrey Epstein po hedh dritë mbi mënyrën se si ai krijonte kontakte me vajza të reja përmes një rrjeti ndërmjetësish dhe bashkëpunëtorësh të dyshuar.
Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara përmbajnë komunikime elektronike që tregojnë se persona të lidhur me industrinë e modës i dërgonin Epstein informacione të detajuara për vajza të reja, përfshirë fotografi, moshën, përmasat fizike dhe komente personale.
Sipas dokumenteve, në disa raste vajzat prezantoheshin si kandidate të mundshme për takime ose njohje personale me financierin amerikan, i cili vdiq në vitin 2019 ndërsa ndodhej në paraburgim, shkruan A2CNN.
Një prej email-eve të publikuara, i dërguar në vitin 2014, falënderon Epstein për një mbrëmje të kaluar së bashku dhe përmban një referencë ndaj një “vajze të vogël”, duke e përshkruar atë si “paksa të padisiplinuar”. Identiteti i autorit të mesazhit është fshehur në dokumentet zyrtare.
Materialet e reja sugjerojnë se disa persona vepronin si ndërmjetës mes Epstein dhe vajzave të reja që kërkonin të hynin në industrinë e modës. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e emrave është redaktuar nga autoritetet amerikane, duke shkaktuar reagime nga viktimat dhe përfaqësuesit e tyre ligjorë.
Avokatët e viktimave kanë kritikuar faktin që identitetet e bashkëpunëtorëve të mundshëm mbeten të fshehura, ndërsa kërkojnë transparencë më të madhe mbi personat që mund të kenë ndihmuar Epstein gjatë viteve.7