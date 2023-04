Zbulohen detaje rreth romancës së Timothée Chamalet me Kylie Jenner

Së fundmi janë zbuluar detaje rreth romancës së aktorit, Timothée Chamalet me Kylie Jenner.

Një burim i afërt me Kardashians thotë për PEOPLE se ajo dhe e nominuari për çmimin Oscar “po shoqërohen dhe po njihen me njëri-tjetrin” pasi thashethemet për lidhjen e tyre filluan të qarkullojnë javën e kaluar. Llogaria DeuxMoi ishte i pari që raportoi një informacion anonim se Chalamet “ka një vajzë të re” të enjten e kaluar. Një javë më vonë, Range Rover i saj u fotografua në rrugën e tij, sipas TMZ.

Ndërkohë, fansat në rrjetet sociale kanë rishfaqur një video nga sfilata e Javës së Modës në Paris të Jean Paul Gaultier në janar që tregon çiftin duke ndërvepruar. Një burim i tha PEOPLE në fillim të atij muaji se ajo “nuk është me [Travis Scott] tani”, duke shtuar: “Ajo i kaloi pushimet në Aspen me familjen e saj,” ndan burimi. Ata janë ndarë disa herë në të kaluarën dhe ndoshta ky nuk është fundi i lidhjes së tyre”.

Manjati i Kylie Cosmetics ka qenë e lidhur me reperinqë nga viti 2017, dhe ata kanë vajzën 5-vjeçare Stormi Webster dhe djalin 14-muajsh Aire. Ajo më parë ishte në lidhje me Tyga. Chalamet ka qenë i lidhur romantikisht me Lourdes Leon, Lily-Rose Depp dhe Eiza González.