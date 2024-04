Zbulimet nga beteja e re ligjore e Angelina Jolie dhe Brad Pitt

Angelina Jolie ka pretenduar se ish-bashkëshorti i saj Brad Pitt ka ab*zuar me të përpara incidentit të supozuar të avionit të vitit 2016 që çoi në divorcin e tyre, sipas një dosjeje të re gjyqësore.

Si pjesë e mosmarrëveshjes ligjore në vazhdim të çiftit mbi pronësinë e kantinës së tyre, Château Miraval, ekipi ligjor i Jolie paraqiti një mocion të ri për të lëshuar komunikimet që ata pretendojnë se do të vërtetonin se Pitt nuk do ta lejonte t’i shiste pjesën e saj të kantinës tek ai, nëse ajo nuk nënshkruante një “NDA”.

Në dosjen e re, u bënë një sërë pretendimesh për bomba. Dokumentet e gjykatës sugjerojnë se Pitt kishte një “histori ab*zimi fizik të Jolie”. Ai më parë ka mohuar me forcë të gjitha akuzat.

Një burim i afërt me Pitt tha për The Mirror: “Ky është një model sjelljeje – sa herë që ka një vendim që shkon kundër palës tjetër, ata vazhdimisht zgjedhin të prezantojnë informacione mashtruese, të pasakta dhe/ose të parëndësishme si shpërqendrim.

Brad Pitt bëri ‘përpjekje të pandërprera për të kontrolluar’ aktoren

Ekipi ligjor i Jolie i ka kërkuar një gjyqtari që të detyrojë Pitt dhe kompaninë e tij të investimeve Mondo Bongo, të cilën ai e përdori për të blerë aksionet e tij në Château Miraval, për të treguar dokumente që kanë të bëjnë me thirrjen e tij për një NDA “më të rëndë” për të lejuar Jolie që t’i shesë atij pjesën e saj të kantinës.

Sipas dosjes së së enjtes në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit, të parë nga LA Times, dokumentet që kërkon Jolie janë “shumë të rëndësishme”. Avokati i saj Paul Murphy gjithashtu akuzoi aktorin për “përpjekje të pandërprera për të kontrolluar dhe zbrazur financiarisht” klientin e tij.

Brad më herët akuzoi Angelina dhe firmën e saj të investimeve Nouvel për shitjen e fshehtë të pjesës së saj të kantinës së tyre në mënyrë që “të kapnin fitimet që nuk kishte fituar dhe të kthente një investim që nuk e kishte bërë”. Ai pretendoi në një padi të shkurtit 2022 se investimi i tij në biznes “tejkaloi atë të Jolie me gati 50 milionë dollarë”. Në tetor 2022, Jolie paraqiti një ankesë të tërthortë duke argumentuar se çifti nuk kishte marrëveshje në lidhje me pëlqimin e dy palëve për shitjen e aksioneve të njërës prej tyre në kantinë.

Brad Pitt është akuzuar për abuzim të dyshuar

Në dosjen e së enjtes, avokati i Jolie akuzoi gjithashtu Pitt për “përpjekje për të fshehur historinë e tij të abuzimit dhe kontrollit dhe”. Ekipi ligjor i Jolie i ka kërkuar Pitt të shpjegojë pse ai u tërhoq nga marrëveshja e tyre e nënkuptuar që ai të blinte pjesën e saj në kantinë.

Avokati i Jolie pretendon se përgjigja përfshin dokumente të vulosura që Jolie ka paraqitur në mosmarrëveshjen për kujdestarinë e ish-çiftit. Dokumenti pretendon: “Kur Jolie depozitoi provat, ajo ishte e kujdesshme t’i vuloste ato në mënyrë që asnjë anëtar i publikut të mos mund t’i shihte ato.

“Por dosjet e mbyllura të Jolie, që përfshinin emaile, përmbledhje të dëshmive të pritshme të familjes dhe prova të tjera, shkaktuan frikën e Pitt se informacioni mund të bëhej publik përfundimisht”. Pitt dyshohet se i kërkoi Jolie “të lidhet kontraktualisht me atë heshtje” duke nënshkruar një NDA, thuhej në dosje.

Regjistrimet e reja përfshinin një akuzë në lidhje me abuzimin fizik brenda martesës së tyre. Dokumentet pohojnë: “Ndërsa historia e Brad për abuzimin fizik të Jolie filloi shumë përpara udhëtimit me avion të familjes në shtator 2016 nga Franca në Los Anxhelos, ky fluturim shënoi herën e parë që ai abuzoi fizikisht dhe me fëmijët. Jolie më pas e la menjëherë atë. .”

Dyshja u ndanë pasi aktorja pretendoi se ai ishte i dehur dhe dhunoi fizikisht atë dhe fëmijët e tyre në një fluturim për në shtëpi pas një pushimi dy-javor me fëmijët e tyre në vitin 2016. Në dosjen e fundit pas një hetimi për incidentin e avionit, avokatët eAngelina pretenduan se ajo “Asnjëherë nuk ngriti akuza pasi besonte se mënyra më e mirë ishte që Pitt të pranonte përgjegjësinë dhe të ndihmonte familjen të rikuperohej nga stresi post-traumatik që ai shkaktoi.”