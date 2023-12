Zbardhet kërkesa e Grupit të PD për Kushtetuesen: Shfuqizoni marrëveshjen e emigrantëve

Zbardhet kërkesa e Grupit Parlamentar të PD, i cili dorëzoi sot në Gjykatën Kushtetuese një padi për marrëveshjen me Italinë për emigrantët.

Grupi Parlamentar i PD, ka kërkuar deklarimin e papajtueshëm me Kushtetutën të Protokollit të qeverisë shqiptare me qeverinë italiane, bazuar në 10 argumente. me një shkresë të firmosur nga 30 deputetë, grupi i përfaqësuar nga Gazment Bardhi, parashtron argumentet si më poshtë.



1. Ky protokoll është negociuar dhe nënshkruar në mungesë të autorizimit nga Presidenti i Republikës, cka është një kusht thelbësor referuar neneve 4, 7 dhe 92/ë të Kushtetutës së Shqipërisë, Konventës së Vjenës për të Drejtën e Traktateve dhe jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese (vendimi nr. 15/2010).

2. Protokolli është nënshkruar pa u botuar në Fletoren Zyrtare për miratimin në parim, cka do të thotë se nuk kishte akoma fuqi ligjore. Nënshkrimi pa një vendim në fuqi të Këshillit të Ministrave për miratimin në parim vjen në kundërshtim me kuadrin ligjor të brendshëm për marrëveshjet ndërkombëtare.