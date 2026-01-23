Zavala godet një penallti absurde: pas gafës rrëzohet në tokë si i dëmtuar

Lojtari i Colo Colo, Cristian Zavala, ishte protagonisti i papritur mbrëmjen e kaluar i një ndeshjeje miqësore që u bë menjëherë virale. Jo aq për rezultatin përfundimtar, por për atë që ndodhi pas ekzekutimit të penalltive. Colo Colo arrin të fitojë 4-3 me penallti ndaj Peñarol, por ajo që bëri Zavala është e pabesueshme. Disa ditë pas famëkeqes “Panenka” të dështuar nga Brahim Díaz në finalen e Kupës së Afrikës mes Marokut dhe Senegalit, lojtari tentoi të përsëriste çmendurinë e fantazistit maroken duke goditur edhe më keq, aq sa topi përfundoi ngadalë me një kërcim në duart e portierit.
Por ajo që e dallon nga Brahim Díaz është ajo që ndodhi më pas. Një përzierje mes dëshpërimit dhe ironisë. Zavala, pasi godet penalltinë, rrëzohet në tokë, gjë që shumë në rrjetet sociale e kanë menduar si të shtirur. Lojtari prek gjurin dhe ulet pranë vijës anësore. Për disa është vetëm një justifikim për të shpjeguar atë penallti të tmerrshme.
Brahim Díaz should have styled out his failed panenka like Colo-Colo's Cristián Zavala did last nightpic.twitter.com/R8aMqVaE5o
— COPA90 (@Copa90) January 22, 2026
Justifikimi për dëmtim
Lojtari fillimisht ngre kokën drejt qiellit dhe më pas drejtohet drejt daljes nga fusha e lojës dukshëm i dhimbur. Dhe nëse tifozët menduan se ishte një inskenim për të justifikuar atë goditje të gabuar, mendoi trajneri i tij ta mbronte. Fernando Ortiz, në fakt, këmbënguli se në të vërtetë Zavala kishte pësuar tashmë një goditje. “Zavala kishte një problem – tha ai –. E kuptoj dëshirën e tij për të goditur penalltinë, është pikërisht lloji i çmendurisë dhe ankthit që provon Cristián, por besoj se ishte emocioni që e shtyu ta bënte. Tani po bëjnë kontrolle, shpresojmë që të mos jetë asgjë serioze.”
Në fakt, dinamika ishte që në fillim shumë e çuditshme, me lojtarin që dukej se nuk kishte probleme para se të godiste topin. Për disa në rrjetet sociale, Zavala u dëmtua pikërisht duke goditur atë top. Nga pamjet, në fakt, mund të vërehet gropa e lënë në tokë nga këpuca e lojtarit në momentin e goditjes së penalltisë. Topi nuk merr as forcë dhe shkon ngadalë në duart e portierit pa asnjë problem. Një imazh që i shtohet javës së çmendur për shkak të një penalltie të tillë të goditur nga Brahim Díaz dhe që bëri shumë bujë, duke i kushtuar Kupën e Afrikës Marokut.