Zambrotta operon edhe në këmbën e dytë për të korrigjuar deformimin: tani mund të ecë normalisht

Gianluca Zambrotta i është nënshtruar një operacioni të dytë kirurgjikal, të nevojshëm për të përmirësuar më tej deformimin në formë harku të këmbëve, një problem që e mundon prej vitesh në gjunjë, për shkak të heqjes së të dy meniskëve. Ky problem, veçanërisht pas tërheqjes nga futbolli i luajtur, i ka shkaktuar vështirësi të mëdha dhe e ka detyruar t’u nënshtrohet ndërhyrjeve kirurgjikale. Një temë për të cilën ish-futbollisti i Juventusit, Milanit, Barcelonës dhe kombëtares është rikthyer të flasë publikisht, duke u shfaqur menjëherë pas operacionit të fundit në gjurin e djathtë, pas të cilit do të ketë nevojë për një periudhë të gjatë rehabilitimi, tashmë të nisur.
Zambrotta nuk ka dashur kurrë ta trajtojë publikisht këtë çështje, përveç rasteve kur ka qenë e pashmangshme. Gjatë karrierës si futbollist nuk ka pësuar dëmtime të mëdha dhe ka luajtur në nivele shumë të larta deri pas moshës 35-vjeçare. Deformimi ishte i pranishëm edhe atëherë, por nuk e kishte kufizuar në mënyrë të rëndë. Situata u përkeqësua pas tërheqjes nga futbolli, kur problemi filloi t’i shkaktonte vështirësi serioze edhe për të ecur. “Këmbët e mia janë një model për laboratorin e kirurgëve”, kishte deklaruar me ironi ai pas ndërhyrjes së parë, të kryer në nëntor të vitit 2025.
Këmbët e ish-futbollistit përpara operacioneve në të dy gjunjët
Ai iu nënshtrua një osteotomie, ndërhyrje gjatë së cilës u riorientua kocka e këmbës së majtë, për të zhvendosur peshën e trupit nga pjesa e konsumuar e gjurit drejt asaj që ishte ende e shëndetshme. Më pas, pak ditë më parë, iu nënshtrua ndërhyrjes së dytë, me qëllim korrigjimin e mëtejshëm të këndit të këmbëve, që formojnë një hark si kllapë, dhe rigjenerimin e gjurit të dëmtuar. Për këtë, u kryen prerje në tibie dhe femur, përpara se të përdorej një udhëzues i personalizuar, i prodhuar me printim 3D, si dhe qelizat e vetë pacientit për të nxitur rigjenerimin e indeve dhe për të ulur inflamacionin e artikulacionit.
Ndërhyrja e re ka përfunduar me sukses dhe do ta ndihmojë ish-mbrojtësin Zambrotta të përmirësojë qëndrimin e përgjithshëm të trupit, me përfitime të mëdha për të gjithë organizmin. Ai pritet të rifitojë aftësinë për të ecur normalisht, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e jetës pas karrierës sportive, e cila është edhe periudha kur ky problem është bërë më i rëndë.
Ai nuk ka pësuar dëmtime të rënda gjatë karrierës, me përjashtim të heqjes së të dy meniskëve. Megjithatë, kanë qenë kalimi i kohës dhe konsumimi i kyçeve që kanë shkaktuar këtë deformim ortopedik, i cili është bërë gjithnjë e më i dukshëm. Deformimi ishte i pranishëm edhe gjatë karrierës sportive, por nuk e pengoi të përfundonte një karrierë të shkëlqyer, nga e cila u tërhoq në moshën 35-vjeçare. Ai nuk e pengoi as të niste një tjetër eksperiencë sportive, duke luajtur padel.
Objektivi përfundimtar i këtij rrugëtimi të gjatë dhe të dhimbshëm nuk është estetik, por funksional: të ruhet artikulacioni natyror i ish-kampionit, për të shmangur nevojën për t’iu nënshtruar para kohe vendosjes së protezave të plota artificiale në gjunjë.