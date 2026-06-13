Yjet e Hollywood në stadium, SHBA magjeps në Botëror: debutim me poker ndaj Paraguajit

Në ditën që shënonte debutimin e fundit mes tre vendeve organizatore të Botërorit 2026, gjithçka mund të përfundonte vetëm në mënyrën më të parashikueshme dhe të pritur nga të gjithë: një spektakël i vërtetë në stilin e pastër hollivudian, brenda dhe jashtë fushës, në atmosferën madhështore të një SoFi Stadium të veshur për festë.
Një festë perfekte për kombëtaren e Pochettinos, e cila tregoi menjëherë një gjendje të shkëlqyer fizike dhe mendore, duke i shënuar 4 gola Paraguajit të pafat. Pas këtij suksesi në debutim, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur tashmë një hap të madh drejt kualifikimit.
I gjithë Hollywood-i në debutimin e SHBA-së
Një paradë yjesh si kurrë më parë për një ndeshje futbolli, që nuk ishte thjesht një ndeshje. Dita e debutimit të Shteteve të Bashkuara në Botërorin 2026 ishte një spektakël i vërtetë, në stilin perfekt hollivudian, me një paradë të pafund personalitetesh brenda dhe jashtë fushës. Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson, George Lucas me bashkëshorten Mellody Hobson, Hailey dhe Justin Bieber, Brad Pitt dhe Sofia Vergara. Në tribunat e SoFi Stadium nuk mungoi askush, pasi kamerat fokusuan edhe Halle Berry, Rob Lowe, pa harruar Paris Hilton, Teyana Taylor, Shaboozey, Jaafar Jackson, Bill Gates dhe Katy Perry, e cila pas spektaklit para ndeshjes u ul në tribunë.
Tom Cruise at USA 🇺🇸 vs Paraguay 🇵🇾. The World Cup really is the biggest show on Earth when even Hollywood’s biggest star wants a front-row seat. 🌎⚽️🎬” pic.twitter.com/H8mChavpOp
— Tahir (@rajatahir27) June 13, 2026
Këta janë vetëm disa nga emrat që nuk deshën të humbnin jo vetëm debutimin e SHBA-së së Pochettinos kundër Paraguajit, por edhe ceremoninë madhështore të hapjes, të tretën dhe të fundit, ku performuan reperi amerikan Future, këngëtarja afrikano-jugore Tyla, braziliania Anitta dhe Lisa e Blackpink, një prej grupeve më të famshme K-pop në botë, ndërsa Katy Perry mbylli spektaklin për t’i lënë vend futbollit të luajtur.
Quel casting !
Tom Cruise, Leonardo di Caprio, Brad Pitt ou encore George Lucas ont assisté cette nuit à Los Angeles avec la victoire des USA🇺🇸 contre le Paraguay (4-1) pic.twitter.com/djm7bqdocu
— Destination Ciné (@destinationcine) June 13, 2026
Balogun, dygolësh në pokerin e SHBA-së ndaj Paraguajit
Sa i përket ndeshjes, në fushë nuk pati histori. Që në minutën e 7’ Christian Pulisic ndezi zemrat e tifozëve amerikanë, duke detyruar Damián Bobadilla të realizonte autogolin e parë të Botërorit. Monologu amerikan vazhdoi me Paraguajin e tronditur dhe të pafuqishëm. Folarin Balogun u bë protagonist absolut: fillimisht me një gol të anuluar për pozicion jashtë loje, më pas me spektaklin e tij personal.
Balogun vs Paraguay 2 Goals pic.twitter.com/B2SNKS1rvF
— Jack Stephen 🇺🇸🇮🇳 (@USMNTZ) June 13, 2026
Goli i dytë erdhi në minutën e 31’, sërish falë Pulisic, ndërsa në kohën shtesë të pjesës së parë Balogun nuk gaboi për 3-0. Në pjesën e dytë Paraguaji provoi një reagim shumë të vakët, që u konkretizua në minutën e 73’ me golin e Mauricio. Por në minutën e 98’ erdhi edhe goli i katërt i Giovanni Reyna, i cili vulosi në mënyrën më të mirë një debutim të ëndrrave.