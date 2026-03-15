Yildiz shpik, Boga bomberi i ri: Juventus fiton në Udine dhe kap vendin e katërt

Juventus mposht Udinese (0-1) falë një goli të Jeremie Boga (që shënon për herë të tretë radhazi pas ndeshjeve ndaj Roma dhe Pisa) dhe ushtron presion ndaj Como-s dhe Romës në garën për vendin e katërt, që të çon në UEFA Champions League. Në tokën friulane skuadra e teknikut Spalletti u tregua më e pjekur sesa e bukur, efektive në menaxhimin e topit dhe e aftë të presë momentin e duhur për të goditur. Edhe pse lëvizja me Yildiz si “falso nueve” nuk funksionon plotësisht: Udinese vihet në vështirësi pikërisht kur turku rikthehet në pozicionin e tij tradicional, duke shfaqur më shumë cilësi.
Java e 29-të i jep fitoren e konfirmimit Juventus, që vazhdon suksesin ndaj Pisa dhe arrin të pushtojë një fushë shumë të vështirë. Në shtëpinë e Udinese Calcio, Luciano Spalletti zgjedh “nëntën false” dhe aktivizon Jonathan David vetëm në kohën shtesë, me Kenan Yildiz si sulmues të vetëm. Zgjidhja funksionon në pjesën e parë, kur Juventus sulmon nga krahët dhe turku del nga zona për t’u mbivendosur me shokët e skuadrës, duke ndërruar shpesh edhe pozicion me Jeremie Boga. Pas disa vështirësive fillestare, Juventus merr kontrollin e ndeshjes dhe e zhbllokon në minutën e 38’, pikërisht pas një shkëmbimi pozicionesh: Yildiz i shpëton Oier Zarraga nga krahu i majtë, Boga sulmon portën si qendërsulmues dhe shënon 1-0.
Në pjesën e dytë Jurgen Ekkelenkamp humbet një rast të artë për barazimin dhe Udinese, pasi sulmon, rrezikon shumë: Francisco Conceição sheh ti anulohet goli i dytë, pasi kishte një pozicion jashtë loje të Teun Koopmeiners. Pranë golit shkon edhe Fabio Miretti, por Maduka Okoye mban në lojë skuadrën e tij. Lëvizjet e Nicolò Zaniolo megjithatë nuk mjaftojnë: fitore dhe tre pikë për Juventus, që e mbyll të shtunën në vendin e katërt me 53 pikë dhe pret ndeshjen Como 1907–AS Roma. Udinese mbetet në kuotën e 36 pikëve, jashtë top-10.